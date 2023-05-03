Россия упала еще на девять позиций: обнародован Всемирный индекс свободы прессы

Согласно ежегодному отчету Репортеров без границ (RSF) в 31 стране мира “очень серьезные” проблемы со свободой слова в средствах массовой информации. Например, два года назад таких стран была 21.

Такую печальную статистику связывают с ростом агрессивности со стороны авторитарных правительств — и даже тех, что считаются демократическими — что, в сочетании с “массированной дезинформацией или пропагандистскими кампаниями”, привело к ухудшению ситуации.

– В этом году на карте RSF больше красного цвета, чем когда-либо прежде, поскольку авторитарные лидеры становятся все более смелыми в своих попытках заставить прессу замолчать. Международное сообщество должно вернуться к реальности и действовать вместе, решительно и быстро, чтобы изменить эту опасную тенденцию, – заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делоер.

В документе говорится, что среда для журналистики сегодня считается “плохой” в семи из десяти стран, и удовлетворительной — лишь в трех из десяти. По данным ООН, 85% людей живут в странах, где за последние пять лет свобода СМИ снизилась.

Исследование оценивает состояние СМИ в 180 странах и территориях, рассматривая способность журналистов публиковать новости в интересах общества без вмешательства и без угроз для собственной безопасности.

Отмечается, что технологический прогресс позволяет публиковать фейковый контент гораздо чаще, чем когда-либо.

Россия, которая уже упала в рейтинге в прошлом году после вторжения в Украину, опустилась еще на девять позиций, поскольку государственные СМИ повторяют слова Кремля, а оппозиционные СМИ вытесняются в изгнание.

– В прошлом месяце Москва арестовала репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, первого американского журналиста, задержанного в России по обвинению в шпионаже со времен окончания холодной войны, – говорится в сообщении.

Между тем Таджикистан, Индия и Турция из “проблемной ситуации” перешли в самую низкую категорию. Индия претерпела особенно резкое падение, опустившись на 11 позиций, до 161, после поглощения СМИ олигархами, близкими к Нарендре Моди.

Сообщается, что в Турции администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана усилила преследование журналистов в преддверии выборов, запланированных на 14 мая, сообщает RSF.

– Мы являемся свидетелями тревожных тенденций, но большой вопрос в том, являются ли эти тенденции икотой или признаком того, что мир движется назад. Физические атаки, цифровые атаки, экономическая ситуация и ужесточение законодательства: мы столкнулись с идеальным штормом, – сказал Гильерме Канела, глобальный руководитель по свободе слова в ЮНЕСКО.

Норвегия уже седьмой год подряд остается на первом месте в рейтинге RSF по индексу свободы прессы.

Источник : The Guardian

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