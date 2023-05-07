Активно готовимся к новым мероприятиям в мае и июне: Зеленский о поставках оружия и поддержке Украины

Украина в эти дни активно готовится к новым мероприятиям в мае и июне. Государство должно сделать это время не менее плодотворным как в поставках оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с нашими партнерами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 7 мая 2023 года.

Сейчас очень важно, чтобы мир знал о каждом факте российского террора против наших людей, говорил о том, что делает государство-агрессор, и о том, как мы защищаем жизнь, считает президент.

— Я благодарен каждому и каждой, кто помогает нам, распространяя правду о российских ударах и обстрелах, о жестокости оккупантов, которая не останавливается ни на день, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что правительство подготовило важную для нашего общества законодательную инициативу, а также продолжается подготовка санкционных решений против агрессора.

— Ждем международных встреч разного уровня в Киеве. Говорим с партнерами об оружии, которое поможет нам сделать больше ради восстановления мира, — отметил он.

Президент рассказал, что сейчас очень детально прорабатываются с другими партнерами новые шаги в помощи Украине, которые ожидаются в ближайшее время.

Речь идет о том, что нужно для украинской силы на передовой, защиты нашего неба, правосудия против террористов и скорейшего восстановления мира для всей украинской земли.

Зеленский анонсировал, что о тех решениях, о которых можно будет говорить публично, он обязательно сообщит обществу.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.