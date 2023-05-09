НАТО повысило готовность авиации после инцидента с российским истребителем – СМИ

Североатлантический блок привел в состояние повышенной готовности подразделения воздушного патрулирования после инцидента с российским истребителем в Черном море.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Times.

— Подразделения воздушного патрулирования НАТО приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета поблизости от польского самолета Frontex над Черным морем вблизи Румынии, — сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.

По его словам, организация стран Североатлантического договора “сохраняет бдительность”.

На прошлой неделе, польский самолет, который патрулировал в рамках миссии агентства ЕС Frontex (Агентства по охране внешних границ ЕС) у берегов Румынии над Черным морем, едва избежал столкновения с российским истребителем.

Опасные маневры, которые неоднократно выполнял российский истребитель в близости к польскому, вызвали “высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении им”. Позже в Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть не врезался в польский.

Источник: The Jerusalem Times

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