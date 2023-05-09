НАТО повысило готовность авиации после инцидента с российским истребителем – СМИ
Североатлантический блок привел в состояние повышенной готовности подразделения воздушного патрулирования после инцидента с российским истребителем в Черном море.
Об этом сообщает издание The Jerusalem Times.
— Подразделения воздушного патрулирования НАТО приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета поблизости от польского самолета Frontex над Черным морем вблизи Румынии, — сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.
По его словам, организация стран Североатлантического договора “сохраняет бдительность”.
На прошлой неделе, польский самолет, который патрулировал в рамках миссии агентства ЕС Frontex (Агентства по охране внешних границ ЕС) у берегов Румынии над Черным морем, едва избежал столкновения с российским истребителем.
Опасные маневры, которые неоднократно выполнял российский истребитель в близости к польскому, вызвали “высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении им”. Позже в Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть не врезался в польский.
Источник: The Jerusalem Times
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев, Татьяна Высоцкая