Создал аварийную ситуацию: российский Су-35 перехватил самолет Польши над Черным морем

Российский Су-35 перехватил безоружный самолет Польши над Черным морем.

Об этом сообщили в Минобороны Румынии.

— В пятницу, 5 мая, самолет L410 Turbolet пограничной полиции Польши, выполнявший обычные патрульные миссии под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с пограничной полицией Румынии, был перехвачен российским истребителем Су-35 около 13:20 примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессивные и опасные маневры, неоднократно выполняемые российским истребителем в непосредственной близости от польского самолета, вызвали “высокий уровень турбулентности и серьезные трудности в управлении им”.

— В результате инцидента два истребителя ВВС Румынии и два истребителя ВВС Испании в составе боевой службы воздушной полиции были заранее размещены Объединенным центром воздушных операций НАТО в Торрехоне, готовые в любой момент вмешаться, но взлет не потребовался, — говорится в сообщении.

Отмечается, что польский экипаж действовал спокойно и профессионально в ситуации, “безответственно созданной российским пилотом”, сумев восстановить самолет после первоначальной потери высоты, вызванной маневрированием самолета Су-35.

Как итог, самолет пограничной полиции Польши благополучно приземлиться в аэропорту Михаила Когэлничану примерно в 13.50.

— В результате инцидента никто из членов экипажа польского самолета не пострадал, — говорится в сообщении.

На данный момент румынские власти находятся в контакте с Frontex и польскими властями для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В Минобороны Румынии добавили, что агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего РФ, против безоружного самолета Польши, выполнявшего миссию Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, “совершенно неприемлемо”.

В румынском оборонном ведомстве считают, что этот инцидент является еще одним доказательством “провокационного подхода Российской Федерации в Черном море”.

Напомним, 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, что заставило операторов из США утопить дрон.

Фото: Минобороны РФ

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