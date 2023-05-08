Еврокомиссия передала предложения странам ЕС по 11-му пакету санкций против России

Европейская комиссия в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.

Об этом в понедельник сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

— Я могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций передали государствам-членам ЕС. Это произошло в пятницу, — сказал он во время брифинга.

Мамер отказался сообщить подробности 11-го пакета санкций, которые находятся на стадии разработки.

Кроме того, Мамер анонсировал на вторник визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, но не уточнил никаких деталей этой поездки.

Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Ожидается, что постпреды стран-членов ЕС 10 мая проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций.

Недавно сообщалось, что Варшава хочет, чтобы ЕС ввел санкции против России, которые ограничат импорт российской сельхозпродукции в Европу. По словам постоянного представителя Польши в ЕС Анджея Садоша, недопустимо, чтобы РФ импортировала сельскохозяйственную продукцию в Евросоюз и называла это продовольственной безопасностью.

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