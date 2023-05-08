Еврокомиссия передала предложения странам ЕС по 11-му пакету санкций против России
Европейская комиссия в минувшую пятницу направила странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций в отношении РФ.
Об этом в понедельник сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
— Я могу подтвердить, что предложения Еврокомиссии по 11-му пакету санкций передали государствам-членам ЕС. Это произошло в пятницу, — сказал он во время брифинга.
Мамер отказался сообщить подробности 11-го пакета санкций, которые находятся на стадии разработки.
Кроме того, Мамер анонсировал на вторник визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, но не уточнил никаких деталей этой поездки.
Ранее фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Ожидается, что постпреды стран-членов ЕС 10 мая проведут встречу, на которой обсудят предложения по 11-му пакету санкций.
Недавно сообщалось, что Варшава хочет, чтобы ЕС ввел санкции против России, которые ограничат импорт российской сельхозпродукции в Европу. По словам постоянного представителя Польши в ЕС Анджея Садоша, недопустимо, чтобы РФ импортировала сельскохозяйственную продукцию в Евросоюз и называла это продовольственной безопасностью.
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев