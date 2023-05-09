Европарламент одобрил продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

Во вторник, 9 мая, Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной еще на год.

Как проинформировали в пресс-службе учреждения, такое решение одобрили 537 евродепутатов, 42 высказались против, а 38 воздержались.

Речь идет о приостановлении еще на год действия импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер в отношении украинского экспорта в Европейский Союз. Такой шаг направлен на поддержку украинской экономики в условиях полномасштабной войны.

– Европарламент дал “зеленый свет” приостановке импортных пошлин ЕС на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции еще на год для поддержки экономики страны, — отмечается в сообщении.

Решение касается фруктов и овощей, подпадающих под систему входящих цен ЕС, а также сельскохозяйственной непереработанной и переработанной продукции, подпадающей под действие тарифов и квот.

Украинские промышленные товары облагаются нулевой пошлиной с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной.

В Европарламенте подчеркнули, что Евросоюз является важным торговым партнером Украины, на долю которого приходилось 39,5% всего объема торговли нашей страны по состоянию на 2021 год. В то же время Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС (около 1,2% от общего объема торговли блока).

Следовательно, меры по либерализации торговли имеют ключевое значение для усиления устойчивости нашей страны, которая постепенно интегрируется во внутренний рынок ЕС.

Решение о продлении беспошлинной торговли еще должен утвердить Совет ЕС. После этого оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

Как известно, в начале июня 2022 года Евросоюз отменил все пошлины и квоты на продукцию из Украины сроком на год, значительно упростив доступ на свой рынок для украинских экспортеров. Срок действия этих мер истекает 5 июня 2023 года.

Со 2 мая этого года Еврокомиссия, несмотря на протесты Украины, запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничения продлятся до 5 июня.

Источник : Европарламент

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