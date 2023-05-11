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РФ отменяет визы для граждан Грузии: МИД Украины называет это сделкой с дьяволом

грузія

Решение президента РФ Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение является ничем иным как политической компенсацией за отказ грузинских властей наложить санкции на Россию.

Представитель МИД Украины Олег Николенко считает, что это является ничем иным как соглашением с дьяволом, в котором победит дьявол.

Желание Тбилиси нормализовать отношения с Москвой происходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, ползучей “бордеризации” (перенос российскими военными линии оккупации вглубь подконтрольной Тбилиси территории), похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами.

По словам Олега Николенко, решение Путина к тому же замедлит европейскую интеграцию Грузии.

— В 2008 российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин, — заявил представитель МИД.

По его мнению, Россия не заинтересована в продвижении Грузии на пути в ЕС и НАТО, в процветании и развитии страны.

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РФ отменяет визы для граждан Грузии: МИД Украины называет это сделкой с дьяволом

Москва хочет сделать невозможным любой прогресс. Это, например, можно увидеть на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой Россия поглотила.

Олег Николенко отмечает, что политика власти по сближению с РФ не находит поддержки среди части политиков и населения.

МИД Украины выражает солидарность и поддержку грузинам в их стремлении построить процветающее европейское государство в международно признанных границах.

— Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее европейское движение Грузии, — заявил представитель МИД.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решение России отменить визовый режим, назвав это провокацией.

Визы, Грузия, МЗС України, Россия
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