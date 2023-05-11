РФ отменяет визы для граждан Грузии: МИД Украины называет это сделкой с дьяволом
Решение президента РФ Владимира Путина отменить российские визы для грузинских граждан и восстановить авиасообщение является ничем иным как политической компенсацией за отказ грузинских властей наложить санкции на Россию.
Представитель МИД Украины Олег Николенко считает, что это является ничем иным как соглашением с дьяволом, в котором победит дьявол.
Желание Тбилиси нормализовать отношения с Москвой происходит на фоне российской оккупации 20% грузинской территории, ползучей “бордеризации” (перенос российскими военными линии оккупации вглубь подконтрольной Тбилиси территории), похищения грузинских граждан, грубого нарушения прав человека на оккупированных территориях и заполнения Грузии российскими гражданами.
По словам Олега Николенко, решение Путина к тому же замедлит европейскую интеграцию Грузии.
— В 2008 российские самолеты уже прилетали в Грузию, чтобы бомбить мирное население. Сейчас они планируют бомбить европейское будущее грузин, — заявил представитель МИД.
По его мнению, Россия не заинтересована в продвижении Грузии на пути в ЕС и НАТО, в процветании и развитии страны.
Москва хочет сделать невозможным любой прогресс. Это, например, можно увидеть на опыте Беларуси, суверенитет и независимость которой Россия поглотила.
Олег Николенко отмечает, что политика власти по сближению с РФ не находит поддержки среди части политиков и населения.
МИД Украины выражает солидарность и поддержку грузинам в их стремлении построить процветающее европейское государство в международно признанных границах.
— Призываем грузинское правительство синхронизировать политику в отношении России с политикой ЕС, а также воздержаться от действий, которые отвергают дальнейшее европейское движение Грузии, — заявил представитель МИД.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решение России отменить визовый режим, назвав это провокацией.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов