Президент Грузии назвала провокацией решение России о безвизе и возобновлении авиарейсов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решение России отменить визовый режим с ее государством. Она назвала это провокацией.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

— Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией недопустимо, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию, — написала Зурабишвили.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023

В правящей партии Грузинская мечта еще не отреагировали на решение Москвы, но ранее одобрительно реагировали на подобные сигналы в РФ, когда там заговорили об отмене запрета на авиарейсы и визы.

В то же время грузинская оппозиция жестко критиковала потенциальное возобновление рейсов, а в ЕС и США предостерегали грузинские власти от возобновления авиасообщения с Россией.

Ранее стало известно, что российский диктатор Владимир Путин издал указ, которым отменил визовый режим для граждан Грузии. В нем говорится, что грузины с 15 мая могут посещать РФ с туристической целью сроком до 90 дней без оформления виз.

Кроме того, диктатор снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Он действовал с 2019 года.

Фото: пресс-служба президента Грузии

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