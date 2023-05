Президент Грузии назвала провокацией решение России о безвизе и возобновлении авиарейсов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на решение России отменить визовый режим с ее государством. Она назвала это провокацией.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Another Russian provocation!

Resuming direct flights and lifting visa ban with Georgia is unacceptable as long as Russia continues its agression on Ukraine and occupies our territory!

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 10, 2023