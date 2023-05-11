Температура достигает 800 °C: Уоллес подтвердил применение РФ фосфорных боеприпасов

Оккупационные войска РФ используют фосфорные боеприпасы при обстрелах Украины, что противоречит международному праву.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин Соединенного Королевства.

Он отметил, что агрессор использует боеприпасы с белым фосфором. Оружие, содержащее это вещество, распространяет зажигательное соединение, температура горения которого составляет 800 градусов Цельсия.

Уоллес уточнил, что именно такие боеприпасы войска РФ применили в городе Бахмут (Донецкой области).

– На кадрах, снятых дроном в Бахмуте, видно, как белый фосфор льется на охваченный огнем город. Использование зажигательного оружия, температура горения которого составляет 800 градусов Цельсия, в местах скопления гражданского населения является нарушением третьего протокола Конвенции о конкретных видах обычного оружия, — подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что атаки на гражданское население и инфраструктуру являются спланированной тактикой РФ. Похожую агрессор применял в Сирии.

Уоллес напомнил о случаях применения Россией во время атак на мирные украинские города запрещенных кассетных боеприпасов, ракет Точка-У, крылатых и баллистических ракет, авиабомб, сотен беспилотников иранского производства Shahed.

Кроме того, оккупанты широко используют противопехотные мины и импровизированные мины-ловушки, чтобы наносить ущерб гражданскому населению.

– Тела умерших, дома и автомобили украинских мирных жителей и даже детские игрушки были превращены в смертоносные устройства. Россия устанавливала мины дистанционно, покрывая значительные площади сельскохозяйственных угодий, практически не маркируя минные поля и не предупреждая мирных жителей об их наличии, — заявил министр.

По словам Уоллеса, дальнобойные высокоточные ракеты Storm Shadow, которые Британия предоставила Украине, позволят нашей стране “защититься от непрерывной жестокости РФ”, а также оттеснить российские войска.

Как известно, 5 мая РФ обстреляла Бахмут фосфорными бомбами, запрещенными Женевской конвенцией. Город в прямом смысле пылал в результате обстрела. Несмотря на это, украинские защитники выстояли и продолжают защищать Бахмут.

Справка. Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет зажигательное соединение на значительную территорию, площадь которой может достигать нескольких сотен квадратных метров. Температура горения может превышать 800 градусов Цельсия. Горение продолжается до тех пор, пока не выгорит фосфор или пока не прекратится доступ кислорода. Оружие с содержанием фосфора может вызвать особо тяжелые травмы и увечья.

Источник: Минобороны Великобритании

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.