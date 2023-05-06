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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ССО показали новые кадры обстрела Бахмута запрещенными фосфорными бомбами

фосфорні бомби
Фото: Генштаб ВСУ

Силы специальных операций показали новые кадры ночного вражеского обстрела Бахмута запрещенными фосфорными боеприпасами.

Видео ССО опубликовали в своем Telegram.

Бойцы Сил спецопераций отмечают, что город горел в результате обстрела, но они выстояли и месть не за горами.

– Мы выстояли! Месть не за горами! Кадры ночного обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами, – говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая, Россия обстреляла Бахмут Донецкой области фосфорными бомбами, которые запрещены Женевской конвенцией.

Справка. При попадании на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые ожоги (термические и химические) обусловленные самим фосфором и его продуктами горения. Белый фосфор является ядовитым, смертельная доза для человека составляет 0,05-0,15 грамм. Белый фосфор хорошо растворяется в жидкостях организма и при попадании внутрь быстро всасывается.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
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