В Токио запустили Инвестиционную платформу для Украины — ЕБРР

Банки развития стран G7 совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили и согласовали создание Инвестиционной платформы для Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР.

Решение приняли в Токио, где проходит встреча министров финансов стран G7.

Среди банков-участников инвестиционной платформы, кроме ЕБРР, — банки развития из Японии, Франции, Италии, Канады, США, Великобритании и Германии. По замыслу, совместная инвестиционная платформа поможет банкам, которые не присутствуют в Украине, участвовать в проектах восстановления.

— Потребности Украины в период восстановления огромны и выходят за пределы возможностей любого отдельного учреждения. Как следствие, необходима тщательная координация между партнерами Украины для достижения максимальной эффективности, создания синергии и усиления влияния, — говорится в сообщении ЕБРР.

ЕБРР, который является крупнейшим институциональным инвестором в Украине, стремится увеличить помощь Украине еще до того, как завершится война.

Глава Минфина США Дженет Йеллен накануне назвала среди приоритетов встречи министров помощь Украине и подчеркнула, что Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Источник: ЕБРР

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