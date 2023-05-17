Бельгия готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16 — Ермак
Правительство Бельгии объявило о готовности обучать украинских пилотов на американских многофункциональных истребителях F-16.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, Украине необходимы дополнительные истребители.
— Нам нужны истребители. И мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия, — отметил руководитель Офиса президента.
По его словам, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите Совета Европы договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины боевыми воздушными возможностями, поддерживая всем — от обучения пилотов до закупки самолетов F16.
Ермак отметил, что также премьер-министр Великобритании подтвердил свою веру в то, что место Украины — в НАТО.
Лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку Украине в сфере безопасности, уверяет Ермак.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко