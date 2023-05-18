Венгрия будет блокировать помощь ЕС Украине и в дальнейшем: Сийярто объяснил причину

Венгрия продолжит блокировать транш финансовой помощи ЕС Украине в размере €500 млн и не поддержит дальнейшие санкции против страны-агрессора России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в комментарии иностранным журналистам.

В частности, решение связано с тем, что крупнейший кредитор Венгрии OTP Bank попал в украинский список компаний, которые до сих пор ведут бизнес на территории России и продолжают финансировать войну.

— Пока Украина сохраняет OTP в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и государств-членов. То же самое касается санкций, — заявил глава венгерского МИД.

Петер Сийярто обвинил Украину в якобы ограничении прав этнических венгров и вспомнил публикации в СМИ, где якобы руководство государства обсуждало подрыв трубопровода Северный поток, по которому из России в Венгрию доставляется нефть.

Источник : Bloomberg

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