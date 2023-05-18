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Валентина Летяк, редактор ленты

Беларусь установила вблизи границы с Украиной “зубы дракона”

Оборонні укріплення окупантів

Линия бетонных противотанковых укреплений пирамидальной формы, известных как “зубы дракона”, появилась под Гомелем возле трассы М8 примерно на расстоянии 20 км от границы Беларуси с Украиной.

Об этом сообщают расследователи мониторингового проекта Беларускі Гаюн.

Кроме того, рядом, на выезде из поселка Калинино (Гомельский район), продолжаются строительные работы по возведению, вероятно, фортификационных сооружений.

Зуби дракона в Білорусі

Фото: Беларускі Гаюн

Зуби дракона в Білорусі

Фото: Беларускі Гаюн

Именно сегодня на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ “дезинформацией”, однако, видимо, решил перестраховаться и выставил у границы “зубы дракона”.

“Зубы дракона” — это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Высота одного “зуба” — от 90 до 120 см. Подобные укрепления впервые использовали во время Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков и пехоты.

Эти укрепления в Беларуси изготавливают по меньшей мере шесть компаний, которые поставляют их в РФ.

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Фото: Настоящий Гладков

Беларусь, Белоруссия-Россия, Война в Украине, Україна-Білорусь
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