Линия бетонных противотанковых укреплений пирамидальной формы, известных как “зубы дракона”, появилась под Гомелем возле трассы М8 примерно на расстоянии 20 км от границы Беларуси с Украиной.

Об этом сообщают расследователи мониторингового проекта Беларускі Гаюн.

Кроме того, рядом, на выезде из поселка Калинино (Гомельский район), продолжаются строительные работы по возведению, вероятно, фортификационных сооружений.

Именно сегодня на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал контрнаступление ВСУ “дезинформацией”, однако, видимо, решил перестраховаться и выставил у границы “зубы дракона”.

“Зубы дракона” — это квадратно-пирамидальные укрепления из железобетона. Высота одного “зуба” — от 90 до 120 см. Подобные укрепления впервые использовали во время Второй мировой войны, чтобы препятствовать движению танков и пехоты.

Эти укрепления в Беларуси изготавливают по меньшей мере шесть компаний, которые поставляют их в РФ.

Фото: Настоящий Гладков

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