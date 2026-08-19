Ирина Федишин станет мамой в третий раз: трогательное признание
Певица Ирина Федишин рассекретила свою третью беременность. Исполнительница сделала это в присущем для себя нежном стиле.
Ирина Федишин беременна в третий раз
О том, что Ирина Федишин в третий раз станет мамой, стало известно из ее Instagram. Там она опубликовала нежное видео, на котором продемонстрировала округлый животик.
Певица появилась на видео в белом кружевном платье и с букетом белых роз.
– Пора открыть наш секрет. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни, — написала Ирина.
В комментариях принялись поздравлять Ирину как коллеги, так и подписчики.
- Боже, какое счастье, Ирина, пусть беременность пройдет легко. Пусть там будет маленькая красавица-украинка, которую всегда будут защищать два старших братца.
- Поздравляем вас! Какая отличная новость. Будьте здоровы и счастливы!
- Какая отличная новость. Поздравляю вашу семью.
- Поздравляю вашу семью! Легкой беременности!
- Поздравляем и желаем легкой беременности!
- А я чувствовала… Поздравляем и радуемся такой радостной новости, готовимся развлекать малыша во время тура. Обожаю.
- Какие невероятные новости! Ирина, мои искренние поздравления.
Напомним, что Ирина Федишин замужем за продюсером Виталием Човником. Недавно они отпраздновали 20-летие супружеской жизни.
Пара воспитывает двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.