Певица Ирина Федишин рассекретила свою третью беременность. Исполнительница сделала это в присущем для себя нежном стиле.

Ирина Федишин беременна в третий раз

О том, что Ирина Федишин в третий раз станет мамой, стало известно из ее Instagram. Там она опубликовала нежное видео, на котором продемонстрировала округлый животик.

Певица появилась на видео в белом кружевном платье и с букетом белых роз.

Сейчас смотрят

– Пора открыть наш секрет. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни, — написала Ирина.

В комментариях принялись поздравлять Ирину как коллеги, так и подписчики.

  • Боже, какое счастье, Ирина, пусть беременность пройдет легко. Пусть там будет маленькая красавица-украинка, которую всегда будут защищать два старших братца.
  • Поздравляем вас! Какая отличная новость. Будьте здоровы и счастливы!
  • Какая отличная новость. Поздравляю вашу семью.
  • Поздравляю вашу семью! Легкой беременности!
  • Поздравляем и желаем легкой беременности!
  • А я чувствовала… Поздравляем и радуемся такой радостной новости, готовимся развлекать малыша во время тура. Обожаю.
  • Какие невероятные новости! Ирина, мои искренние поздравления.

Напомним, что Ирина Федишин замужем за продюсером Виталием Човником. Недавно они отпраздновали 20-летие супружеской жизни.

Пара воспитывает двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.

Читайте также
Почти 4,7 кг счастья: Алина Гросу впервые стала мамой и представила Колискову для сына
Аліна Гросу народила сина

Связанные темы:

Ирина Федишин
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.