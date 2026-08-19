Певица Ирина Федишин рассекретила свою третью беременность. Исполнительница сделала это в присущем для себя нежном стиле.

Ирина Федишин беременна в третий раз

О том, что Ирина Федишин в третий раз станет мамой, стало известно из ее Instagram. Там она опубликовала нежное видео, на котором продемонстрировала округлый животик.

Певица появилась на видео в белом кружевном платье и с букетом белых роз.

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– Пора открыть наш секрет. Не верится, что я проживаю такие особенные и счастливые моменты уже в третий раз в своей жизни, — написала Ирина.

В комментариях принялись поздравлять Ирину как коллеги, так и подписчики.

Боже, какое счастье, Ирина, пусть беременность пройдет легко. Пусть там будет маленькая красавица-украинка, которую всегда будут защищать два старших братца.

Поздравляем вас! Какая отличная новость. Будьте здоровы и счастливы!

Какая отличная новость. Поздравляю вашу семью.

Поздравляю вашу семью! Легкой беременности!

Поздравляем и желаем легкой беременности!

А я чувствовала… Поздравляем и радуемся такой радостной новости, готовимся развлекать малыша во время тура. Обожаю.

Какие невероятные новости! Ирина, мои искренние поздравления.

Напомним, что Ирина Федишин замужем за продюсером Виталием Човником. Недавно они отпраздновали 20-летие супружеской жизни.

Пара воспитывает двух сыновей – 15-летнего Юрия и 11-летнего Олега.

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