В Молдове проходит многотысячный митинг в поддержку евроинтеграции

В Кишиневе проходит многотысячный проевропейский митинг в поддержку вступления страны в Евросоюз. Его организовали накануне прибытия в Молдову десятков европейских лидеров на саммит Европейского политического сообщества 1 июня.

Об этом сообщает Радио Свобода Молдова.

Отмечается, что инициатором мероприятия выступила президент страны Майя Санду. На митинге также выступила председатель Европарламента Роберта Метсола.

В своем выступлении президент Санду заявила, что молдаване хотят в Евросоюз, и назвала крайним сроком вступления — 2030 год.

– Мы пришли сказать прямо: молдаване — европейцы, место Молдовы — в ЕС, – заявила Санду.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила поддержку Молдове, заявив, что в ЕС ждут Молдову “с открытыми сердцами и объятиями”. Однако Метсола не назвала никаких сроков интеграции Молдовы в ЕС.



В то же время в нескольких городах Молдовы пророссийская партия Шор организовала митинги для организации референдума о направлении внешней политики Молдовы.

Фото: Днепр 11 канал

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