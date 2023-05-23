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Извержение вулкана Этна и забастовки: в Европе массово отменяют авиарейсы

літак в аеропорту
Фото: Unsplash

Из-за извержения вулкана Этна в Италии европейские авиакомпании отменяют рейсы.

Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

Отмечается, что вследствие извержения Этны Сицилию накрыл дождь из пепла, а ближайший аэропорт закрылся. Пепел выпал на самый большой город в регионе — Катанию. Задержки могут возникнуть у пассажиров, следующих через аэропорт.

Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорт Комизо, но большинство перенесли.

В то же время, другие страны столкнулись с забастовками, которые препятствуют воздушному движению и полетам, а также затрагивают тысячи пассажиров.

Недавно пилоты крупной испанской авиакомпании Air Europa объявили о восьми забастовках, которые пройдут с 22 мая по 2 июня. Перевозчик планирует отменить 114 рейсов. Эти забастовки начались после того, как министерство транспорта объявило о введении в действие закона, согласно которому работники авиакомпаний должны выполнять не менее 90% рейсов, независимо от того, протестуют ли они.

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По мнению испанских профсоюзов, этот закон нарушает право рабочих на забастовку. Кроме того, пилоты Air Europa сетуют на то, что несмотря на рост цен на билеты на 54%, их заработная плата не изменилась.

Также в аэропорту Лиссабона объявили забастовку инспекторы службы по делам иностранцев и пограничного контроля, что противодействует осуществлению рейсов.

Испания, Италия, Вулкан, Літаки
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