Извержение вулкана Этна и забастовки: в Европе массово отменяют авиарейсы

Из-за извержения вулкана Этна в Италии европейские авиакомпании отменяют рейсы.

Об этом сообщает schengenvisainfo.com.

Отмечается, что вследствие извержения Этны Сицилию накрыл дождь из пепла, а ближайший аэропорт закрылся. Пепел выпал на самый большой город в регионе — Катанию. Задержки могут возникнуть у пассажиров, следующих через аэропорт.

Многие рейсы были отменены или перенаправлены в аэропорт Комизо, но большинство перенесли.

В то же время, другие страны столкнулись с забастовками, которые препятствуют воздушному движению и полетам, а также затрагивают тысячи пассажиров.

Недавно пилоты крупной испанской авиакомпании Air Europa объявили о восьми забастовках, которые пройдут с 22 мая по 2 июня. Перевозчик планирует отменить 114 рейсов. Эти забастовки начались после того, как министерство транспорта объявило о введении в действие закона, согласно которому работники авиакомпаний должны выполнять не менее 90% рейсов, независимо от того, протестуют ли они.

По мнению испанских профсоюзов, этот закон нарушает право рабочих на забастовку. Кроме того, пилоты Air Europa сетуют на то, что несмотря на рост цен на билеты на 54%, их заработная плата не изменилась.

Также в аэропорту Лиссабона объявили забастовку инспекторы службы по делам иностранцев и пограничного контроля, что противодействует осуществлению рейсов.

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