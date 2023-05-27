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Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus – СМИ

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Украина официально запросила у немецкой стороны дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на сообщение Минобороны Германии.

В оборонном ведомстве не предоставили никаких дополнительных подробностей о запросе, например, сколько единиц Киев хочет получить.

Ранее немецкий политик ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Германия могла бы передать Украине крылатые ракеты Taurus.

По его словам, ракеты с дальностью до 500 км позволили бы Вооруженным силам Украины наносить мощные удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) осторожно отреагировал на предложение Кизеветтера, сказав, что Германия должна поддерживать Украину всеми системами, допустимыми согласно международному праву, которые необходимы для победы в этой войне.

Стоит отметить, что ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, а их отличия незначительны.

Война в Украине, Німеччина
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