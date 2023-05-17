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Украина
Алла Чиж, Журналистка программы  Факти тижня
Валентина Летяк, редактор ленты

Серьезная пощечина Путину: на что способны британские ракеты Storm Shadow

Ракети Storm Shadow
Фото: Getty Images

Британские ракеты Storm Shadow с дальностью полета не менее 300 км способны изменить ситуацию на фронте. Военные говорят, что их можно подвешивать под фюзеляж или крылья ударных самолетов, например, МиГ-29. Какие преимущества получат Воздушные силы ВСУ, действительно ли эти ракеты помогут подорвать боеспособность РФ – журналисты Фактів тижня разбирались вместе с экспертами.

Первые Storm Shadow — уже в Украине. Новость вызвала панику у кремлевских пропагандистов, они начали рисовать карты прилетов в российские регионы, к которым приписали даже Беларусь.

Крылатая ракета франко-британского производства класса воздух-земля способна поражать даже хорошо защищенные цели, ведь летит на очень низкой высоте и поэтому остается незамеченной для ПВО врага.

— Ее сбрасывают с более или менее значительной высоты. После этого она резко спускается до высоты 30-40 м.  Летит с огибанием рельефа местности, — объясняет эксперт по авиации Валерий Романенко.

Программируется Storm Shadow еще на земле перед вылетом, в ее память закладывают маршрут, а также спутниковые снимки поверхности, над которой будет лететь, так называемые эталонные изображения. С ними ракета сверяет то, что видит путем сканирования местности.

— Таким образом она может ориентироваться на местности с огромной точностью, — добавляет главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Также полет корректируется навигационной системой — ракета держит связь со спутниками.

— Тут показана система GPS. Это навигация, которая все время корректирует полет ракеты, чтобы она летела именно в том направлении, потому что, понимаете, если она маневрирует между горками, то десятки метров — это очень важно, — рассказывает Романенко.

Во время завершения миссии — подключает дополнительные возможности, которые дают высокоточный результат.

— На конечном участке перед атакой цели там еще работает тепловизионная головка самонаведения. Ракета сканирует пространство, находит подходящую цель, которая была заложена в ее памяти, и с огромной точностью поражает именно эту цель, — говорит Катков.

Storm Shadow летит на скорости под 1 000 км в час. Ее длина — более 5 м, вес — 1 300 кг, 450 из которых — фугасная боевая часть. И это, между прочим, вдвое больше, чем у базовой версии американской ATACMS, которые так надеялись получить наши военные. Но сила поражения не ограничивается количеством взрывчатки, здесь есть другие секреты.

Она тандемная, то есть сначала есть один боезапас, который пробивает железо или бетон, а потом туда заходит другой боезапас и разрушает все вокруг себя. Практически любые цели эта ракета может поднимать на поверхность: аэродромы, скопления самолетов, живой силы, бронетехники, железнодорожные узлы, — отмечает военный аналитик Петр Черник.

Именно за такие свойства ракету прозвали “убийцей бункеров”.

Кроме того, эта ракета очень тяжелая, поэтому нести ее сможет не каждый самолет. Главные претенденты — истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24. Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что с миссией справится и МИГ-29, если подвесить под фюзеляж. То есть самолетов у нас хватит.

Поэтому ключевой вопрос: на какое расстояние летит — 260, 300 или 560 км, как указывает производитель.

— Есть высокая доля вероятности, что к передаче любого дальнобойного вооружения в Украину будет применена, на мой взгляд, уже неактуальная норма международного права, договоренность джентльменская по нераспространению ракетного вооружения с дальностью свыше 300 км, — считает Катков.

На то, что дальность ракеты будет не менее 300 км, прозрачно намекает наше Минобороны в Twitter. Однако эксперты предполагают, что на самом деле дальность может быть и 400 км, поскольку, учитывая маневры по обходу рельефа местности, ракетам понадобится запас.

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Ракети Storm Shadow

Так куда же, в конце концов, долетят британские ракеты и стоит ли кремлевским приспешникам уже паковать чемоданы?

Политический советник Хельсинской комиссии США Пол Массаро опубликовал в сети карту, на которой в зоне потенциального поражения — оккупированные части востока и юга, приграничные районы РФ, а также значительная часть Беларуси. Впрочем, украинская сторона заверила британскую, что применит ракеты только в пределах собственных оккупированных территорий.

Мы хорошо понимаем, что в глубину Крымского полуострова теперь сможем наносить удары практически по любому объекту. А это удлиняет плечо выбивания прежде всего их пунктов управления, складов с горюче-смазочными материалами, боекомплекта — и вообще всей логистики как таковой, — говорит Черник.

А еще — аэродромов фронтовой авиации, большинство из которых удачно расположились на расстоянии до 300 км.

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Серьезная пощечина Путину: на что способны британские ракеты Storm Shadow

Дамоклов меч нависает и над Крымским мостом. В интернете уже даже мемы появились, мол, они со Storm Shadow созданы друг для друга.

— Эти ракеты отлично работают по мостам. Тандемная боеголовка позволит уничтожать не только пролеты моста, но и сами опоры моста. То есть ракета пробивает дырку, туда влетает основной заряд и уничтожает опору моста. Это гораздо важнее, чем уничтожить пролет моста, — объясняет Романенко.

Даже с дальностью в 300 км эти ракеты позволят ВСУ взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию, из-за чего уже началась истерика у россиян.

На днях в оккупированном Луганске прозвучало как минимум два взрыва, которые кремлевские пропагандисты связали именно с ракетами Storm Shadow, однако, как всегда, без всяких доказательств.

Но смогут ли эти дальнобойные ракеты переломить ход войны и выгнать российские войска из Украины? Черник говорит, что для этого ракет должно быть много — сотни единиц.

— Нам не нужно будет заезжать в Крым на танках, мы просто сделаем операцию натовскую, когда враг вынужден отступить из-за того, что он не может обеспечить логистику. То есть уничтожить корабли в портах, Керченский мост и Феодосийскую паромную переправу. Все, — добавляет Романенко.

Все зависит от количества ракет, которые западные партнеры предоставят нашим Вооруженным силам. Его пока не объявляют, однако главное, что политическое решение о передаче дальнобойного оружия принято, а значит вскоре к поставкам могут присоединиться и другие союзники Украины.

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Storm Shadow

Война в Украине, Великобритания, Крым, Ракета, Російська агресія, Украина-Великобритания, Факти тижня
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