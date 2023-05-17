Серьезная пощечина Путину: на что способны британские ракеты Storm Shadow

Британские ракеты Storm Shadow с дальностью полета не менее 300 км способны изменить ситуацию на фронте. Военные говорят, что их можно подвешивать под фюзеляж или крылья ударных самолетов, например, МиГ-29. Какие преимущества получат Воздушные силы ВСУ, действительно ли эти ракеты помогут подорвать боеспособность РФ – журналисты Фактів тижня разбирались вместе с экспертами.

Первые Storm Shadow — уже в Украине. Новость вызвала панику у кремлевских пропагандистов, они начали рисовать карты прилетов в российские регионы, к которым приписали даже Беларусь.

Крылатая ракета франко-британского производства класса воздух-земля способна поражать даже хорошо защищенные цели, ведь летит на очень низкой высоте и поэтому остается незамеченной для ПВО врага.

— Ее сбрасывают с более или менее значительной высоты. После этого она резко спускается до высоты 30-40 м. Летит с огибанием рельефа местности, — объясняет эксперт по авиации Валерий Романенко.

Программируется Storm Shadow еще на земле перед вылетом, в ее память закладывают маршрут, а также спутниковые снимки поверхности, над которой будет лететь, так называемые эталонные изображения. С ними ракета сверяет то, что видит путем сканирования местности.

— Таким образом она может ориентироваться на местности с огромной точностью, — добавляет главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков.

Также полет корректируется навигационной системой — ракета держит связь со спутниками.

— Тут показана система GPS. Это навигация, которая все время корректирует полет ракеты, чтобы она летела именно в том направлении, потому что, понимаете, если она маневрирует между горками, то десятки метров — это очень важно, — рассказывает Романенко.

Во время завершения миссии — подключает дополнительные возможности, которые дают высокоточный результат.

— На конечном участке перед атакой цели там еще работает тепловизионная головка самонаведения. Ракета сканирует пространство, находит подходящую цель, которая была заложена в ее памяти, и с огромной точностью поражает именно эту цель, — говорит Катков.

Storm Shadow летит на скорости под 1 000 км в час. Ее длина — более 5 м, вес — 1 300 кг, 450 из которых — фугасная боевая часть. И это, между прочим, вдвое больше, чем у базовой версии американской ATACMS, которые так надеялись получить наши военные. Но сила поражения не ограничивается количеством взрывчатки, здесь есть другие секреты.

— Она тандемная, то есть сначала есть один боезапас, который пробивает железо или бетон, а потом туда заходит другой боезапас и разрушает все вокруг себя. Практически любые цели эта ракета может поднимать на поверхность: аэродромы, скопления самолетов, живой силы, бронетехники, железнодорожные узлы, — отмечает военный аналитик Петр Черник.

Именно за такие свойства ракету прозвали “убийцей бункеров”.

Кроме того, эта ракета очень тяжелая, поэтому нести ее сможет не каждый самолет. Главные претенденты — истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24. Авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что с миссией справится и МИГ-29, если подвесить под фюзеляж. То есть самолетов у нас хватит.

Поэтому ключевой вопрос: на какое расстояние летит — 260, 300 или 560 км, как указывает производитель.

— Есть высокая доля вероятности, что к передаче любого дальнобойного вооружения в Украину будет применена, на мой взгляд, уже неактуальная норма международного права, договоренность джентльменская по нераспространению ракетного вооружения с дальностью свыше 300 км, — считает Катков.

На то, что дальность ракеты будет не менее 300 км, прозрачно намекает наше Минобороны в Twitter. Однако эксперты предполагают, что на самом деле дальность может быть и 400 км, поскольку, учитывая маневры по обходу рельефа местности, ракетам понадобится запас.

Так куда же, в конце концов, долетят британские ракеты и стоит ли кремлевским приспешникам уже паковать чемоданы?

Политический советник Хельсинской комиссии США Пол Массаро опубликовал в сети карту, на которой в зоне потенциального поражения — оккупированные части востока и юга, приграничные районы РФ, а также значительная часть Беларуси. Впрочем, украинская сторона заверила британскую, что применит ракеты только в пределах собственных оккупированных территорий.

— Мы хорошо понимаем, что в глубину Крымского полуострова теперь сможем наносить удары практически по любому объекту. А это удлиняет плечо выбивания прежде всего их пунктов управления, складов с горюче-смазочными материалами, боекомплекта — и вообще всей логистики как таковой, — говорит Черник.

А еще — аэродромов фронтовой авиации, большинство из которых удачно расположились на расстоянии до 300 км.

Дамоклов меч нависает и над Крымским мостом. В интернете уже даже мемы появились, мол, они со Storm Shadow созданы друг для друга.

— Эти ракеты отлично работают по мостам. Тандемная боеголовка позволит уничтожать не только пролеты моста, но и сами опоры моста. То есть ракета пробивает дырку, туда влетает основной заряд и уничтожает опору моста. Это гораздо важнее, чем уничтожить пролет моста, — объясняет Романенко.

Даже с дальностью в 300 км эти ракеты позволят ВСУ взять под огневой контроль всю временно оккупированную территорию, из-за чего уже началась истерика у россиян.

На днях в оккупированном Луганске прозвучало как минимум два взрыва, которые кремлевские пропагандисты связали именно с ракетами Storm Shadow, однако, как всегда, без всяких доказательств.

Но смогут ли эти дальнобойные ракеты переломить ход войны и выгнать российские войска из Украины? Черник говорит, что для этого ракет должно быть много — сотни единиц.

— Нам не нужно будет заезжать в Крым на танках, мы просто сделаем операцию натовскую, когда враг вынужден отступить из-за того, что он не может обеспечить логистику. То есть уничтожить корабли в портах, Керченский мост и Феодосийскую паромную переправу. Все, — добавляет Романенко.

Все зависит от количества ракет, которые западные партнеры предоставят нашим Вооруженным силам. Его пока не объявляют, однако главное, что политическое решение о передаче дальнобойного оружия принято, а значит вскоре к поставкам могут присоединиться и другие союзники Украины.

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