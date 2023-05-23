В Германии предлагают передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Немецкий политик ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер считает, что немецкие ракеты Taurus с дальностью полета до 400-500 км были бы очень полезным вкладом Германии в “ракетную коалицию” для Украины.

Об этом Кизеветер сказал в интервью Network Germany (RND).

По его словам, партнеры Украины должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что ВСУ могут использовать в боях и что разрешено международным правом. Он подчеркнул, что надо передать все, что НАТО использовало бы само.

Фабиан Хоффманн, эксперт по ракетам из Университета Осло, отмечает, что британские крылатые ракеты Storm Shadow оказались супероружием в Украине, так как ВСУ с их помощью уже нанесли несколько высокоточных ударов по позициям РФ далеко за линией фронта.

— Похоже, Россия не в состоянии перехватить эти крылатые ракеты. Успех Storm Shadows обусловлен особыми характеристиками крылатой ракеты и недостатками российской системы противовоздушной обороны, — сказал эксперт в интервью RND.

По словам Хоффманна, все же несколько ракет Storm Shadow не гарантируют большого успеха, только в больших количествах эти системы вооружения могут изменить ход войны. Украине нужен большой ракетный альянс, чтобы получить преимущество на поле боя, говорит Хоффманн.

Ракеты Taurus являются немецким аналогом британских Storm Shadow, различия очень незначительны. У Taurus дальность действия даже немного больше..

У Германии есть небольшое количество этих высокоточных управляемых ракет, и они помогут Украине наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта.

— 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 таких крылатых ракет, но только около 150 из них до сих пор находятся в строю, — говорит политик ХДС Кизеветтер.

Он считает, что гораздо разумнее ракеты Taurus передать Украине, чем просто хранить в Германии.

Хоффманн предполагает, что немецкая компания MBDA может снова запустить производство Taurus, если федеральное правительство решит поставить ракеты в Украину.

Характеристики Taurus

Базовые ракеты Taurus оснащены тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised).

Заряд боевой части — кумулятивный, основной заряд — фугасный, размещенный в высокопрочном корпусе. Форма боевой части ракеты разработана для пробивания бетона и тяжелых пород грунта.

Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, общий вес боевой части — 480 кг.

В последний раз MBDA доставляла Taurus в Южную Корею в 2018 году.

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