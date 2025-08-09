На распутье Черчилля и Чемберлена: дочь Келлога о выборе Трампа, который повлияет на Украину и мир
Выбор американского президента Дональда Трампа повлияет не только на судьбу Украины, но и на будущую безопасность США и всего мира.
Об этом заявила дочь специального представителя США Кита Келлога Меган Моббс.
Дочь Келлога о выборе Трампа по Украине
По словам Моббс, становится все более очевидным, что Трамп стоит на распутье британских политиков Уинстона Черчилля и Невилла Чемберлена.
— Его выбор определит не только судьбу Украины, но и будущую безопасность США и свободного мира, — утверждает дочь Келлога.
По ее мнению, нельзя уступать суверенитет другого государства в обмен на иллюзорную стабильность.
В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, которая запланирована на 15 августа на Аляске. Он назвал ее значимым событием в двусторонних отношениях между США и Россией.
По словам Трампа, в соглашении по Украине якобы стоит ожидать обмен территориями.
Уже в субботу, 9 августа, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что территориальный вопрос зафиксирован в Конституции Украины, которую никто не собирается нарушать.
Как отметил Зеленский, Москва навязывает идею обмена украинской территории на украинскую, что гарантирует в будущем более удобные позиции для возобновления войны со стороны России.