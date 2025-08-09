Должно быть честное окончание войны. Именно от России это зависит, и она должна закончить начатую войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 августа 2025 года.

Зеленский о честном окончании войны

Сегодня был активный дипломатический день — с утра продолжалась координация с партнерами, в частности, с Великобританией, Францией, Финляндией, Эстонией, Данией и Испанией, заявил президент.

Он поблагодарил всех за четкую поддержку Украины.

По мнению Зеленского, должно быть честное окончание войны — именно от России это зависит. Ведь именно Россия должна закончить войну, которую она начала, подчеркнул глава государства.

Украина и все партнеры одинаково воспринимают необходимость прекращения огня, прекращения убийств. Только один субъект этому противостоит — это российский диктатор Владимир Путин, заявил Зеленский.

— Его единственная карта на руках — это возможность убивать, и он пытается продать остановку смертей максимально дорого. Важно, чтобы это никого не обмануло. Нужна не пауза в убийствах, а реальный и длительный мир. Не прекращение огня когда-то там потом, через месяцы, а немедленно. Президент Трамп мне так говорил. Я это абсолютно поддерживаю, — сказал глава государства.

Зеленский обратил внимание, что еще не слышал, чтобы кто-либо из партнеров усомнился в возможности Америки сделать так, чтобы войны не было.

По его мнению, президент США имеет рычаги и решимость. Он обратил внимание, что Украина поддержала все предложения президента Дональда Трампа, начиная еще с февраля.

— Прекращение огня – все форматы поддержали. Встречи с российской стороной мы обеспечили конструктивно. Мы сделали обмены и готовим следующие. Уже больше понимания по спискам. Рассчитываем на результат, — сказал Зеленский.

Также нужен достойный результат на уровне лидеров, чтобы сохранить жизни людей. По его мнению, чтобы мир ценил результат и был благодарен лидеру, который его принесет.

Контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно на разных уровнях, и украинская сторона не делает все публичным, подчеркнул президент.

Зеленский о тактике Путина

— Тактику Путина все хорошо видят. Он боится санкций и делает все, чтобы соскочить с них. Он хочет обменять паузу в войне, убийствах на легализацию оккупации нашей земли. Хочет уже во второй раз получить территориальную добычу. Ему дали взять Крым — это привело к оккупации в Донецкой и Луганской областях, — заявил Зеленский.

Тогда Путин не получил превентивного наказания, когда собрал контингент на украинских границах — это привело к полномасштабной войне и оккупации еще территории Украины.

Сейчас Путин хочет, чтобы ему простили захват юга украинской Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донецкой области и Крыма. Президент подчеркнул, что России не дадут вторую попытку разделить Украину.

— Зная Россию — где вторая, там и третья. Поэтому стоим твердо и на четких украинских позициях, — утверждает Зеленский.

Нужно закончить войну достойным миром, который будет основан на четкой и надежной архитектуре безопасности. Партнеры готовы нам в этом помогать, сказал президент Украины.

Он поблагодарил всех наших людей, кто сегодня поддержал, сражается за наше государство и работает ради Украины.

Глава государства поблагодарил каждого воина и гражданина Украины, которые осознают, что независимость основана на достоинстве.

Страх и уступки не делают жизнь наций безопасной. Российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, пока украинцы стоят плечом к плечу, помогают армии и государству, подчеркнул Зеленский.

Зеленский о переговорах с представителями безопасности США и Европы

— Уже был доклад нашей команды из Великобритании — Андрея Ермака. Были переговоры представителей безопасности США и Европы: Украина, США — вице-президент Венс, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша, — сказал Зеленский.

Президент назвал встречу конструктивной. Он заявил, что переданы все украинские сигналы.

— Наши аргументы слышат. Опасности учитывают, — обратил внимание глава государства.

Путь к миру для Украины должен определяться только вместе с Украиной — это принципиально. И важно, чтобы общие подходы и видение сработали на настоящий мир, убежден президент.

— Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной! Слава Украине, — резюмировал Владимир Зеленский.

