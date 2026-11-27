Президент США Дональд Трамп допустил участие российского диктатора Владимира Путина в саммите Большой двадцатки (G20), который состоится 14–15 декабря в Майами. Глава Белого дома заявил, что войны в Украине могло бы не быть, если бы Россию не исключили из состава G8.

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами.

Трамп о возможном приезде Путина на саммит G20 в Майами

Во время разговора с прессой Трамп вновь выразил убеждение, что российский диктатор стремится прекратить войну.

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— Я думаю, что Путин хотел бы, чтобы война кончилась. Я в это верю. А для танго нужны двое, – сказал американский президент.

В то же время глава Белого дома допустил, что Путин может посетить саммит G20, запланированный на 14–15 декабря в Майами.

– Если Путин хочет приехать на саммит G20, он, конечно, может это сделать. Некоторым это не понравится, – отметил Трамп.

Также Трамп в очередной раз упомянул об исключении России из формата Большой восьмерки в 2014 году после оккупации Крыма. По его мнению, если бы РФ осталась в G8, то это могло бы предотвратить полномасштабную войну против Украины.

— Если бы Путин остался членом G8, возможно, сейчас не было бы войны в Украине. Путин был очень обижен, когда это произошло. Обама хотел его исключить. Теперь это G7, и мы только и делаем, что говорим о России, – заявил он.

По словам президента США, поскольку на встречах мировых лидеров постоянно обсуждают российско-украинскую войну, он предлагает вовлекать в эти дискуссии и представителей Москвы.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что именно он ввел против России колоссальные санкции и налоги, и в целом был очень жестким по отношению к ней.

Ранее в интервью Axios президент США Дональд Трамп высказывал мнение, что сохранение России в формате G8 могло бы изменить дальнейшее развитие отношений и, вероятно, предотвратить войну против Украины.

Кроме того, еще в феврале 2025 года, как писало издание The Guardian, Трамп говорил о желании вернуть РФ в состав G7 и заявлял, что верит в стремление Путина к миру с Украиной.

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