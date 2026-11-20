Для нас он — враг и убийца: Зеленский о “друге Трампа” ПутинеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Владимир Зеленский отреагировал на слова Дональда Трампа, который назвал Владимира Путина своим другом.
- Президент Украины считает, что из-за такой позиции Путин не чувствует достаточного давления и убежден, что может продолжать войну.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом.
Об этом глава государства рассказал в комментарии CNN 20 ноября.
Трамп назвал Путина другом – Зеленский прокомментировал
Журналисты спросили Владимира Зеленского, нельзя ли воспринимать такие слова Трампа как фактическое разрешение Владимиру Путину продолжать агрессию против Украины.
— Если вы говорите о Путине… Будто он друг… Конечно, он не чувствует, что является убийцей, он не чувствует достаточного давления. Он чувствует, что может продолжать, – ответил украинский президент.
По словам главы государства, российский диктатор стремится “полностью уничтожить” Украину.
— Конечно, как называть Путина – это дело президента Трампа… Для нас он – враг, и, конечно, для нас он – убийца. И я думаю, что в основном для людей в мире он – убийца, потому что он убивает, – подчеркнул он.
Несмотря на это, Зеленский считает, что администрация Дональда Трампа остается самым эффективным посредником, который может способствовать переговорам между Украиной и Россией.
— США являются, пожалуй, для всех самым сильным посредником, которого мы можем иметь, потому что я не вижу, чтобы Путин мог прислушиваться к кому-то другому. Я считаю, что Путин готов прислушиваться к США и Китаю. Мы не видим со стороны Китая желания участвовать в этом процессе. А США, вероятно, имеют мощные рычаги влияния на Путина, – отметил он.
Встреча Трампа и Путина в Китае: что известно
19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в Китае. Переговоры длились около 40 минут.
Лидеры встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
Перед началом переговоров Трамп вошел в зал вместе с государственным секретарем США Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом.
Увидев Путина, американский президент улыбнулся и сказал:
— Кто он? Он мой друг.
После этого президенты пожали друг другу руки.