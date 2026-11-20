Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом.

Об этом глава государства рассказал в комментарии CNN 20 ноября.

Трамп назвал Путина другом – Зеленский прокомментировал

Журналисты спросили Владимира Зеленского, нельзя ли воспринимать такие слова Трампа как фактическое разрешение Владимиру Путину продолжать агрессию против Украины.

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— Если вы говорите о Путине… Будто он друг… Конечно, он не чувствует, что является убийцей, он не чувствует достаточного давления. Он чувствует, что может продолжать, – ответил украинский президент.

По словам главы государства, российский диктатор стремится “полностью уничтожить” Украину.

— Конечно, как называть Путина – это дело президента Трампа… Для нас он – враг, и, конечно, для нас он – убийца. И я думаю, что в основном для людей в мире он – убийца, потому что он убивает, – подчеркнул он.

Несмотря на это, Зеленский считает, что администрация Дональда Трампа остается самым эффективным посредником, который может способствовать переговорам между Украиной и Россией.

— США являются, пожалуй, для всех самым сильным посредником, которого мы можем иметь, потому что я не вижу, чтобы Путин мог прислушиваться к кому-то другому. Я считаю, что Путин готов прислушиваться к США и Китаю. Мы не видим со стороны Китая желания участвовать в этом процессе. А США, вероятно, имеют мощные рычаги влияния на Путина, – отметил он.

Встреча Трампа и Путина в Китае: что известно

19 ноября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в Китае. Переговоры длились около 40 минут.

Лидеры встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Перед началом переговоров Трамп вошел в зал вместе с государственным секретарем США Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом.

Увидев Путина, американский президент улыбнулся и сказал:

— Кто он? Он мой друг.

После этого президенты пожали друг другу руки.

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