В Венгрии объяснили удаление упоминания об РФ из заявления президента об обстреле Закарпатья

В пресс-службе президента Венгрии объяснили причину удаления слова российский из публикации Тамаша Шуйока об обстреле Закарпатья, который произошел в ночь на 21 августа.

Издание Telex обнародовало объяснение публикации президента Венгрии Тамаша Шуйока.

Поправка в заявлении президента Венгрии — почему произошла

Как утверждают в управлении коммуникаций президентского дворца, текст сообщения Тамаша Шуйока изменен, поскольку канцелярия главы государства еще ждала официальной и подробной информации.

В то же время у президента Венгрии утверждают, что якобы ожидалось подтверждение обстоятельств ракетного удара по Мукачево, его исполнителей и ответственных.

Однако в заявлении отмечается, что Тамаш Шуйок считал важным одним из первых выразить искренние соболезнования пострадавшим.

Там обратили внимание на критику, которая вспыхнула в последнее время в адрес президента Венгрии из-за того, что произошло с его сообщением.

— Хотим обратить внимание на суть и истинное намерение заявления, а также на его содержание. Сообщение призывает к немедленному прекращению боевых действий и сохранению человеческих жизней, а также выражает соболезнования тем, кого коснулась война, — говорится в заявлении.

В пресс-службе напоминают, что каждая война начинается с разжигания ненависти. Там утверждают, что речь идет об общей ответственности за предотвращение даже такого первого шага.

Недавно президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим от российского обстрела завода в Мукачево. Но вскоре в сообщении было удалено слово российский из его поста.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал атаку на Закарпатье, однако не осудил действия России.

