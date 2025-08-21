В Угорщині пояснили видалення згадки про РФ із заяви президента про обстріл Закарпаття

У пресслужбі президента Угорщини пояснили причину видалення слова російський з публікації Тамаша Шуйока про обстріл Закарпаття, що відбувся у ніч на 21 серпня.

Видання Telex оприлюднило пояснення публікації президента Угорщини Тамаша Шуйока.

Правка в заяві президента Угорщини – чому відбулася

Як стверджують в управлінні комунікацій президентського палацу, тексту допису Тамаша Шуйока змінено, оскільки канцелярія глави держави ще чекала на офіційну та детальну інформацію.

Водночас у президента Угорщини стверджують, що нібито очікувалося підтвердження обставин ракетного удару по Мукачеву, його виконавців і відповідальних.

Проте в заяві наголошується, що Тамаш Шуйок вважав важливим одним із перших висловити щирі співчуття постраждалим.

Там звернули увагу на критику, яка спалахнула протягом останнього часу в бік президента Угорщини через те, що відбулося з його дописом.

– Хочемо звернути увагу на суть і справжній намір заяви, а також на її зміст. Допис закликає до негайного припинення бойових дій та збереження людських життів, а також висловлює співчуття тим, кого торкнулася війна, – йдеться у заяві.

У пресслужбі нагадують, що кожна війна починається з розпалювання ненависті. Там стверджують, що йдеться про спільну відповідальність для запобігання навіть такому першому кроку.

Нещодавно президент Угорщини Тамаш Шуйок висловив співчуття постраждалим від російського обстрілу заводу в Мукачеві. Але згодом у дописі було видалено слово російський з його допису.

Пізніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував атаку на Закарпаття, проте не засудив дії Росії.

