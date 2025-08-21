Обстрел Украины 21 августа: погибший во Львове и 15 раненых в Мукачево

Во время массированного обстрела Украины в ночь с 20 на 21 августа Россия использовала 614 средств воздушного нападения — 574 дрона и 40 ракет (четыре Кинжала, два Искандер-М/KN, 19 крылатых Х-101, 14 Калибров и еще одну неустановленного типа). Удалось сбить или подавить 577 целей.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о попадании ракет и ударных БпЛА в 11 локациях, а также о падении обломков сбитых целей еще в трех.

Под основным ударом оказались западные области, где зафиксированы самые серьезные последствия.

Сейчас смотрят

Подробнее об обстреле Украины сегодня, 21 августа — в материале на Фактах ICTV.

Обстрел Львова 21 августа

Первые взрывы во Львове прогремели около 05:00 – город сначала атаковали ударные беспилотники типа Шахед, а затем туда направилась ракета.

Зафиксировано попадание в нескольких районах города. В целом повреждено 26 домов, сорвано пять крыш, выбито 155 окон.

На данный момент известно об одном погибшем и трех травмированных в результате комбинированной атаки.

Один мужчина находится в тяжелом состоянии, его сейчас оперируют.

Ракетный удар по Мукачево Закарпатской области

Здесь зафиксировано два ракетных удара по территории гражданского предприятия в Мукачево, где вспыхнул масштабный пожар. Речь идет о заводе Флекс с американскими инвестициями, где производят кофемашины.

В результате обстрела разрушены складские помещения предприятия, ранены 15 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Самому молодому из травмированных — 22 года, самому старшему — 63.

Кроме того, в результате падения БпЛА зафиксированы повреждения в селе Липовец Хустского района Закарпатской области.

Жертв нет, но повреждено хозяйственное здание и линия электропередач, выбиты окна в жилом доме.

Взрывы в Ровно — последствия

Ровно 21 августа сначала атаковали крылатыми ракетами Калибр, а затем ударными дронами типа Шахед.

В результате падения обломков сбитой воздушной цели загорелась крыша частного дома, пожар уже ликвидирован.

Также выбиты окна в помещении коммунальной собственности.

К счастью, люди не пострадали.

Атака на Луцк

В течение ночи и утра 21 августа враг атаковал Луцк и Волынскую область ударными БПЛА и ракетами. В целом зафимксировано 12 вражеских целей.

На данный момент известно о незначительных разрушениях зданий.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Обстрел Хмельницкой области

Руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал о последствиях комбинированной атаки по региону.

По его словам, ночью 21 августа силами ПВО уничтожена одна крылатая ракета, два беспилотника типа Shahed, еще семь БпЛА были локационно потеряны.

Информация о погибших, раненых или разрушениях не поступала.

Ракетный обстрел Запорожья

В результате ракетного удара по Запорожью сегодня повреждены несколько промышленных объектов и жилых домов, люди не пострадали.

Взрывной волной изуродовало восемь многоэтажек и два частных дома. Среди повреждений: выбитые окна, балконы, кровля.

Кроме того, враг сбросил три авиабомбы на одно из сел Пологовского района Запорожской области. Здесь пострадала 85-летняя женщина, у которой переломы, рваные раны и контузия.

Удар по Днепропетровской области

Ночью 21 августа в Днепропетровской области силы ПВО отражали комбинированную атаку врага: сбили 18 беспилотников и две ракеты.

По данным ОВА, в Юрьевской общине Павлоградского района в результате атаки БпЛА возникло несколько пожаров, пострадал 48-летний мужчина, повреждена инфраструктура.

Кроме того, оккупанты обстреливали из артиллерии Никополь, Марганецкую, Мировскую и Покровскую общины. Здесь повреждены пять частных домов, столько же хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач.

В Синельниковском районе из-за попадания дронов возникли пожары на двух предприятиях и газопроводе.

В Царичанской общине Днепровского района повреждены частный дом и ЛЭП.

Комбинированная атака в Черкасской области

В Черкасской области ночью 21 августа отражали комбинированную атаку оккупантов.

По предварительным данным, в пределах региона уничтожено шесть российских ракет и 12 дронов.

Информации о травмированных пока нет, однако обломками сбитой ракеты повреждены жилые дома в Золотоношском районе. На месте работают все необходимые службы.

Атака на Киевскую область 21 августа

Во время ночного обстрела Украины под ударом оказалась также Киевская область, где силы ПВО работали по вражеским целям.

Есть сбитые вражеские цели, пострадавших среди населения нет, попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, говорят в ОВА.

— Охотниками из проекта Чистое небо этой ночью перехвачено почти пять десятков вражеских дронов, — говорится в сообщении.

В Киеве и на подступах к столице сегодня ночью также сбивали воздушные цели, к счастью, без последствий.

Атака дронов в Кировоградской области

В Кировоградской области в результате уничтожения вражеского беспилотника произошло возгорание сухой травы на открытой местности.

Пожар на данный момент ликвидирован. Обстановка в населенных пунктах контролируемая.

Воздушная тревога в регионе сегодня ночью и утром звучала трижды.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 275-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.