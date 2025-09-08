Хотя во многих европейских странах учебный год уже стартовал, есть и такие государства, где школьники еще отдыхают на летних каникулах.

О том, когда начинается учебный год в Германии и какова его структура, читайте в нашем материале.

Когда начинается учебный год в Германии в 2025 году

В Украине школьники и студенты уже учатся в течение недели. Однако среди украинцев, находящихся за границей, не все вернулись к учебе, в частности в Германии.

Особенность немецкой системы образования заключается в том, что начало учебного года определяется отдельно для каждой федеральной земли. Каждая из 16 земель устанавливает свой график, чтобы избежать перегрузки транспорта и туристических зон. Поэтому актуальную информацию стоит искать на официальных сайтах конкретных земель.

Обычно учебный год стартует в августе или в начале сентября, сразу после летних каникул, которые длятся около 6-7 недель.

Дата начала учебного года в Германии в разных регионах:

Первыми в школы вернулись ученики в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Ангальт — 9 августа.

Чуть позже, 14 августа, учебный год 2025 начался в Бремене и Нижней Саксонии.

В Саарланде дети вернулись к урокам с 15 августа, а в Гессене и Рейнланд-Пфальце школьный ритм возобновился 16 августа.

В Северном Рейне-Вестфалии школьники еще наслаждались остатками лета, прежде чем начать учебу 27 августа.

Гамбург встретил своих учеников 4 сентября, а Берлин, Бранденбург, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания начали учебный год 7 сентября. Баден-Вюртемберг стартует 14 сентября, а последней станет Бавария, тут обучение начнется 16 сентября.

Таким образом, каждая земля устанавливает свои даты, чтобы избежать одновременной нагрузки на транспорт и туристические места, поэтому начало школьного года по всей Германии распределено в течение почти всего августа и первой половины сентября.

Кроме того, в Германии предусмотрены осенние, рождественские, зимние и весенние каникулы, и их даты отличаются в зависимости от федеральной земли.

Продолжительность каникул также варьируется. Например, летние каникулы в Баварии длятся с конца июля до начала сентября, то есть почти 6 недель, тогда как в Берлине и Бранденбурге они могут начинаться раньше или позже и длиться примерно 5 недель.

Разница наблюдается и в зимних и весенних каникулах. В Баварии зимние каникулы обычно начинаются в конце декабря и длятся около 2 недель, тогда как в Берлине они начинаются немного позже и могут быть короче.

Источник: Министерство образования Германии

