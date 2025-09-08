Хоча в багатьох європейських країнах навчальний рік уже стартував, є й такі держави, де школярі ще відпочивають на літніх канікулах.

Про те, коли розпочинається навчальний рік у Німеччині та яка його структура, читайте в нашому матеріалі.

Коли починається навчальний рік у Німеччині у 2025 році

В Україні школярі та студенти вже навчаються протягом тижня. Однак серед українців, які перебувають за кордоном, не всі повернулися до навчання, зокрема у Німеччині.

Зараз дивляться

Особливість німецької системи освіти полягає в тому, що початок навчального року визначається окремо для кожної федеральної землі. Кожна з 16 земель встановлює власний графік, щоб уникнути перевантаження транспорту та туристичних зон. Тому актуальну інформацію варто шукати на офіційних сайтах конкретних земель.

Зазвичай навчальний рік стартує в серпні або на початку вересня, одразу після літніх канікул, які тривають близько 6–7 тижнів.

Дата початку навчального року в Німеччині в різних регіонів:

Першими до шкіл повернулися учні в Саксонії, Тюрингії та Саксонії-Ангальт — 9 серпня.

Трохи пізніше, 14 серпня, навчальний рік 2025 розпочався в Бремені та Нижній Саксонії.

У Саарланді діти повернулися до уроків з 15 серпня, а в Гессені та Рейнланд-Пфальці шкільний ритм відновився 16 серпня.

У Північному Рейні-Вестфалії школярі ще насолоджувалися залишками літа, перш ніж розпочати навчання 27 серпня.

Гамбург зустрів своїх учнів 4 вересня, а Берлін, Бранденбург, Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія розпочали навчальний рік 7 вересня. Баден-Вюртемберг розпочне навчання 14 вересня, а Баварія буде останньою — 16 вересня.

Отже, кожна земля встановлює власні дати, щоб уникнути одночасного навантаження на транспорт і туристичні місця, тож початок шкільного року по всій Німеччині розподілений протягом майже всього серпня та першої половини вересня.

Крім того, в Німеччині передбачено осінні, різдвяні, зимові та весняні канікули, а їхні дати відрізняються залежно від федеральної землі.

Тривалість канікул також варіюється. Наприклад, літні канікули в Баварії тривають із кінця липня до початку вересня, тобто майже 6 тижнів, тоді як у Берліні та Бранденбурзі вони можуть починатися раніше чи пізніше й тривати приблизно 5 тижнів.

Різниця спостерігається й у зимових та весняних канікулах. У Баварії зимові канікули зазвичай розпочинаються наприкінці грудня й тривають близько 2 тижнів, тоді як у Берліні вони починаються трохи пізніше і можуть бути коротшими.

Джерело: Міністерство освіти Німеччини

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.