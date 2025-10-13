Российская Федерация стремится испытать единство Европейского Союза и посеять страх в обществе, чтобы Украина получала как можно меньше помощи.

Такого мнения придерживается вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас в вопросе о реакции ЕС на российские провокации.

Каллас о планах РФ лишить Украину помощи

По словам Каллас, если увеличивать уровень напряжения, то это может посеять страх среди европейцев.

— Если ситуация станет слишком серьезной, граждане могут спросить: зачем мы помогаем Украине, если нам нужна собственная противовоздушная оборона?, — обратила внимание высокий представитель ЕС.

По мнению вице-президента, Европейский Союз стремится оказывать давление на Россию, в частности благодаря работе над 19-м пакетом санкций, который нацелен на энергетический сектор и финансирование.

Каллас считает, что таким образом можно лишить Кремль ресурсов для ведения войны России против Украины и осуществления атак.

Кроме этого, заявила она, Европейский Союз работает над зимним пакетом помощи со своей стороны, чтобы помочь Украине ремонтировать инфраструктуру и пережить зиму.

Как известно, страны ЕС уже предоставили €800 млн на поддержку Украины этой зимой и стремятся выделить дополнительные €100 млн на генераторы, укрытия и оборудование.

Источник : Суспільне

