Російська Федерація прагне випробувати єдність Європейського Союзу і посіяти страх у суспільстві, щоб Україна отримувала якомога менше допомоги.

Такої думки дотримується віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас у питанні про реакцію ЄС на російські провокації.

Каллас про плани РФ позбавити Україну допомоги

За словами Каллас, якщо збільшувати рівень напруги, тоді це може посіяти страх серед європейців.

– Якщо ситуація стане надто серйозною, громадяни можуть запитати: навіщо ми допомагаємо Україні, якщо нам потрібна власна протиповітряна оборона?, – звернула увагу висока представниця ЄС.

На думку віцепрезидентки, Європейський Союз прагне тиснути на Росію, зокрема завдяки роботі над 19-м пакетом санкцій, який націлений на енергетичний сектор і фінансування.

Каллас вважає, що таким чином можна позбавити Кремля ресурсів для ведення війни Росії проти України та здійснення атак.

Крім цього, заявила вона, Європейський Союз працює над зимовим пакетом допомоги зі свого боку, щоб допомогти Україні ремонтувати інфраструктуру та вижити взимку.

Як відомо, країни ЄС вже надали €800 млн на підтримку України цієї зими та прагнуть виділити додаткові €100 млн на генератори, укриття та обладнання.

Джерело : Суспільне

