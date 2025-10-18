Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав самообороною підриви російських газопроводів Північний потік у відповідь на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто.

Про це Радослав Сікорський написав у дописі на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Сікорський про заяву Сіярто про підрив Північних потоків

Спочатку міністр закордонних справ Угорщини відповів на допис прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що суд у Варшаві відмовив у екстрадиції до Німеччини та звільнив українця Володимира Журавльова, підозрюваного у підриві російських газопроводів.

У повідомленні польський прем’єр підтримав рішення суду, який, на його думку, зробив правильно.

– Скандально: на думку Польщі, якщо вам не подобається інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали наперед дозвіл на терористичні атаки в Європі, – стверджує Сіярто.

Угорський політик заявив, що громадянин України нібито є “терористом”, а Польща його “не тільки звільнила, а й вшановує”. На його думку, це нібито свідчить, до чого “дійшло європейське верховенство права”.

Проте міністр закордонних справ Польщі заперечив словам Петера Сіярто.

Як заявив Радослав Сікорський, коли іноземний агресор бомбить твою країну, то ти маєш право завдати у відповідь удару, саботуючи здатність нападника фінансувати війну.

На думку глави МЗС Польщі, такий порядок дій називається самообороною.

