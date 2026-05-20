Закон о языке в Украине определяет правила использования украинского языка в общественной жизни. Документ закрепляет, что единственным государственным языком в Украине является украинский, а также устанавливает, в каких сферах его использование является обязательным.

Закон регулирует работу органов власти, образования, судов, армии, СМИ, сферы услуг и других общественных сфер.

Когда был принят закон о языке и что он предусматривает, читайте в нашем материале.

Когда приняли языковой закон в Украине

Закон Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой Украины 25 апреля 2019 года.

Закон Украины от 25.04.2019 № 2704-VIII определил украинский язык как единственный государственный и установил порядок его применения в публичных сферах.

Языковой закон в Украине: что он предусматривает

Закон определяет, что каждый гражданин Украины должен владеть государственным языком. При этом государство должно обеспечить возможность его изучения через систему образования, языковые курсы и другие образовательные программы.

Отдельно закон устанавливает перечень должностей и профессий, для которых знание украинского языка является обязательным при исполнении служебных обязанностей. Это касается президента, членов правительства, народных депутатов, государственных служащих, судей, прокуроров, военных, полицейских, пограничников, адвокатов, нотариусов, педагогов, руководителей учебных заведений и медицинских работников государственных и коммунальных учреждений.

Для части должностей предусмотрено обязательное подтверждение уровня владения украинским языком государственным сертификатом.

Где обязательно нужно общаться на государственном языке

Закон о языке в Украине предусматривает обязательное использование украинского языка в деятельности:

органов государственной власти;

органов местного самоуправления;

государственных и коммунальных предприятий;

судов;

правоохранительных органов;

Вооруженных Сил Украины;

избирательного процесса;

официального документооборота;

образования;

науки;

СМИ;

публичных услуг.

Рабочим языком заседаний, официальных встреч, деловой переписки, нормативных актов и документации является именно государственный язык.

В то же время действие закона не распространяется на частное общение и религиозные обряды. То есть люди могут свободно использовать любой язык в быту или во время личного общения.

Как осуществляется обучение в школах, детских садах и университетах

Языковой закон Украины определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский язык. Это касается дошкольного, общего среднего, профессионального, предвысшего, высшего, внешкольного и последипломного образования.

В государственных и коммунальных учреждениях гражданам гарантируется право получать образование на государственном языке.

Вместе с тем закон допускает использование других языков в определенных случаях. В частности:

в классах или группах для национальных меньшинств могут использоваться языки соответствующих меньшинств наряду с украинским;

представителям коренных народов гарантируется право обучаться на родном языке наряду с государственным;

отдельные дисциплины в вузах могут преподаваться на двух или более языках, в частности на английском или других официальных языках ЕС;

преподавание иностранных языков может вестись на соответствующем иностранном языке;

лицам с нарушениями слуха гарантируется право на обучение на языке жестов.

Также закон предусматривает обязательное изучение украинского языка в учебных заведениях в объеме, достаточном для профессиональной деятельности.

Документ устанавливает обязательность использования государственного языка в публичных сферах. Отдельные нормы касаются предвыборной агитации — она должна распространяться на украинском языке. Для материалов на языках национальных меньшинств допускается дублирование на государственном языке.

Также закон разрешает использование английского и других языков Европейского Союза в науке, международном общении и отдельных образовательных программах.

На каком языке должны обслуживать людей

Закон устанавливает, что в публичных сферах должен использоваться государственный язык. Это касается и работы сотрудников государственных и коммунальных учреждений.

В сфере трудовых отношений закон прямо запрещает принуждать работника использовать другой язык, кроме государственного, при выполнении служебных обязанностей, за исключением работы с иностранцами или создания материалов для иностранной аудитории.

Закон Украины от 25.04.2019 № 2704-VIII определяет, что при пересечении гражданами Украины государственной границы пограничный, таможенный и другие виды контроля проводятся на государственном языке.

Если границу пересекают иностранцы или лица без гражданства, должностное лицо может использовать не только украинский, но и другой язык, которым оно владеет и который понятен сторонам.

Предусматривает ли языковой закон в Украине штрафы

Как рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью LB.ua, в настоящее время за первое нарушение языкового законодательства предусмотрен штраф в размере от 3 400 до 5 100 грн. В случае повторного нарушения сумма увеличивается — от 8 500 до 11 900 грн.

Елена Ивановская подчеркнула, что для системных нарушителей таких санкций недостаточно. По ее словам, в годовом отчете офиса языкового омбудсмена содержится предложение существенно увеличить наказание. Она заявила, что вариант с повышением штрафов в десять раз является “вполне рабочим” для тех, кто сознательно и регулярно нарушает языковой закон Украины.

Что планируют изменить в языковом законе

Уполномоченная по защите государственного языка также поддержала законопроект №13072, который в СМИ называют “законом Пипы — Корниенко”. Документ зарегистрировали в Верховной Раде 11 марта 2025 года.

Законопроект предусматривает создание обязательной украиноязычной образовательной среды не только во время уроков, но и на переменах, во внеклассном общении и во время всех мероприятий, связанных с учебным процессом. Речь идет не только об учениках и учителях, но и о работниках школы.

По словам Елены Ивановской, документ должен устранить юридические лазейки, через которые некоторые частные структуры или так называемые «семейные клубы» пытаются обходить языковое законодательство.

Кроме того, омбудсмен выступает за то, чтобы систематическое нарушение языкового режима в учебных заведениях могло стать основанием для дисциплинарной ответственности педагогов — вплоть до расторжения контракта в случае регулярных нарушений.

Сколько людей жалуются на нарушение языкового закона

Во время презентации годового отчета Елена Ивановская сообщила, что за прошлый год в офис уполномоченного поступило 2 888 жалоб на нарушение языкового законодательства.

Отдельно она рассказала, что только с начала 2026 года и до 12 мая секретариат получил 1 045 обращений. Из них 78 касались нарушений в сфере образования.

По словам омбудсмена, примерно 75% жалоб после реагирования были исправлены. В то же время часть учреждений и предприятий продолжает нарушать закон повторно.

Где чаще всего фиксируют нарушения

Как отметила Елена Ивановская в интервью, больше всего обращений касается:

сферы обслуживания;

рекламы и вывесок;

сайтов и интернет-магазинов;

мобильных приложений;

информации для потребителей.

По ее словам, если раньше люди чаще всего жаловались на русский язык в магазинах или кафе, то сейчас нарушения все чаще перемещаются в интернет-пространство.

Омбудсмен также сообщила, что офис проводит контрольные закупки в магазинах и проверки после получения жалоб.

Манипуляции в отношении языкового вопроса

Елена Ивановская в интервью рассказала, что языковой вопрос в отношении национальных меньшинств часто используется отдельными странами как политический инструмент давления на Украину.

Она напомнила, что Верховная Рада уже приняла обновленную редакцию Европейской хартии региональных или меньшинственных языков, которая уточняет перечень языков, нуждающихся в защите. Речь идет, в частности, о крымскотатарском, гагаузском, караимском, румынском, польском, венгерском и других языках.

По словам языкового омбудсмена, Украина выполнила большинство рекомендаций Венецианской комиссии и внесла изменения в законодательство об образовании и СМИ в 2023–2024 годах.

В то же время она считает, что Будапешт продолжает поднимать тему венгерского меньшинства не только из-за прав людей, но и для усиления собственных позиций в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Ивановская также подчеркнула, что Украина обеспечивает права граждан независимо от их этнического происхождения, а все языки нацменьшинств остаются защищенными законом.

