Правительство Великобритании приняло решение о применении исключения из санкций против России, разрешив импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской сырой нефти в третьих странах.

Об этом сообщает Sky News.

Исключение из санкций вступает в силу в среду, 20 мая.

Решение связано с ростом обеспокоенности по поводу поставок отдельных видов топлива на фоне блокады Ормузского пролива после начала войны между США, Израилем и Ираном.

Лицензия разрешает импорт топлива на неопределенный срок. При этом британское правительство будет периодически пересматривать ее действие.

В октябре прошлого года Великобритания запретила импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах из российской сырой нефти, пытаясь усилить финансовое давление на Москву.

О новом исключении Великобритании стало известно после того, как Соединенные Штаты в понедельник, 18 мая, объявили о временном продлении ослабления санкций в отношении российской нефти, застрявшей в море, чтобы сдержать рост мировых цен.

Речь идет о временном смягчении санкций в отношении российской нефти, находящейся на танкерах.

США впервые приняли такое решение 12 марта, пытаясь смягчить дефицит поставок нефти и стабилизировать высокие цены, вызванные закрытием Ираном Ормузского пролива.

15 апреля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не будет продлевать санкционное исключение, позволяющее покупку российской нефти, транспортируемой по морю.

Впрочем, уже 18 апреля США разрешили проводить операции по продаже, транспортировке и разгрузке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда до 17 апреля 2026 года, до середины мая.

18 мая Министерство финансов США еще раз продлило исключение из санкций в отношении российской нефти, транспортируемой по морю, еще на 30 дней.

