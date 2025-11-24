У Литві заявили про “найінтенсивнішу” ніч листопада через масований наліт метеокуль із Білорусі. Через це кілька разів закривали аеропорт Вільнюса. Також деякі метеозонди фіксували у сусідній Латвії.

Про це пише литовський LRT.

Метеокулі в Литві

Керівник Національного кризового центру (NKVC) Вільмантас Віткаускас заявив про найінтенсивнішу ніч у листопаді, адже протягом останньої доби аеропорт Вільнюса двічі припиняв роботу через загрозу контрабандних повітряних куль з Білорусі.

За його словами, за останню добу повітряні кулі зафіксували також в повітряному просторі Латвії.

– Ми мали, мабуть, найінтенсивнішу ніч за весь цей місяць, за весь листопад, тому що запуск метеорологічних балонів почався близько 5 години вечора з Білорусі і тривав до 2 години ночі, – сказав Віткаускас.

За його словами, за добу зафіксували понад 40 об’єктів, схожих на метеокулі.

Через загрозу контрабандних балонів у неділю ввечері та вночі у Вільнюсі було скасовано 18 рейсів, десять з яких приземлилися в інших аеропортах: сім приземлилися в Каунасі, один в аеропорту Варшави і ще два в аеропорту Риги.

Понад 1,3 тис. пасажирів, які приземлилися в Каунасі, повернулися до столиці Литви автобусами, а ті, хто приземлився в інших аеропортах, повинні повернутися 24 листопада пізніше.

Литовські політики називають потрапляння у повітряний простір країни контрабандних балонів гібридною атакою Мінська. Прем’єр-міністерка Інга Ругінене раніше цього тижня заявила, що контрабандні балони є новою реальністю Литви.

