Украина наращивает силы на Черниговско-Киевском направлении на фоне данных исследований о российском планировании наступления со стороны Беларуси.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам прошедшей Ставки.

Наступление РФ на север Украины: что известно

Владимир Зеленский отметил, что Украина готовит ответы по каждому возможному варианту наступательных действий врага.

– Наши силы на направлении будут увеличены, – подчеркнул он.

Также, по словам президента, Украина пересматривает возможности для внешней активности.

Так, МИД Украины готовит дополнительные меры по дипломатическому влиянию на Беларусь, которую могут использовать россияне для расширения своей войны.

– Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб. Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал. Спасибо всем, кто помогает! – подытожил украинский лидер.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что угроза от России со стороны Беларуси сохраняется, враг стремится расширить фронт благодаря операциям на севере.

Между тем, заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса также подчеркнул, что Украина ожидает возможной угрозы в войне с Россией со стороны Беларуси на фоне контактов диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

18 мая стало известно, что Россия и Беларусь приступили к совместным военным тренировкам, во время которых отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и подготовку к их возможному применению.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси и проведение совместных ядерных учений представляют серьезную угрозу для международной системы безопасности и режима нераспространения ядерного оружия.

15 мая президент Зеленский уже говорил, что украинская разведка продолжает фиксировать попытки России глубже втянуть Беларусь в войну против Украины.

