Украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов Северный поток в 2022 году, экстрадировали из Италии в Германию и поместили под стражу на два месяца.

Об этом сообщил его адвокат Николай Катеринчук в комментарии Суспільному.

Украинца Кузнецова взяли под стражу в Германии

Немецкая федеральная прокуратура сообщила, что следственный судья Верховного федерального суда 28 ноября исполнил ордер на арест гражданина Украины Сергея К.

Адвокат украинца сообщил, что судебное заседание длилось три часа, а затем еще час судья принимала решение в совещательной комнате.

Во время ареста Кузнецов будет находиться в Федеральной тюрьме Гамбурга, ведь она соответствует европейским стандартам содержания арестантов.

Как рассказал адвокат, во время заседания судья также изучила доказательства следствия, которых, по его утверждению, “нет”.

– В суде выяснилось, что ДНК с бутылки, которую следователи нашли на Андромеде (шхуне, на которой, по версии следствия, диверсанты добрались до места закладки взрывчатки, – Ред.) не совпадает с ДНК Сергея, хотя следствие утверждает обратное, – объясняет Катеринчук.

Адвокат заявил, что в суде Кузнецов вел себя как военнопленный, назвав только свое имя, фамилию, год рождения, воинское звание и позывной.

Украинец свою вину не признает. Его защита настаивает, что в сентябре 2022 года во время взрыва Северных потоков украинец служил в Силах спецопераций ВСУ, которые сопротивлялись российской агрессии.

Накануне СМИ сообщали, что Италия экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву российских газопроводов Северный поток в 2022 году.

