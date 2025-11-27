Италия экстрадирует в Германию украинца, подозреваемого в подрыве Северных потоков
- Италия экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву Северных потоков.
- Кузнецову предъявлено обвинение в сговоре с целью взрыва и диверсии, хотя сам украинец отрицает вину.
Италия экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов Северный поток в 2022 году.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на слова представителя федеральной прокуратуры Германии.
Италия экстрадирует в Германию украинца
Это произошло после того, как Верховный суд Италии 19 ноября подтвердил решение об экстрадиции Сергея Кузнецова в Германию, отклонив его апелляцию против решения Апелляционного суда Болоньи.
Сам Кузнецов отрицает свою причастность к каким-либо диверсиям на российских газопроводах.
Его адвокат, Никола Канестрини, выразил уверенность в том, что украинец будет оправдан после судебного разбирательства в Германии.
Немецкая прокуратура выдвигает Кузнецову обвинение в том, что он принадлежал к группе, которая разместила взрывные устройства на трубопроводах у датского острова Борнгольм в Балтийском море.
Ему были предъявлены обвинения по трем статьям: заговор с целью вызвать взрыв, антиконституционная диверсия и уничтожение важных объектов.
The Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на немецких следователей, что группа украинцев, подозреваемая в подрыве Северных потоков, якобы действовала под прямым руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
4 ноября украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в подрыве Северных потоков, объявил голодовку в тюрьме, протестуя против нарушения его основных прав.
9 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Кузнецов, который содержится под стражей по подозрению в причастности к подрыву газопроводов, продолжает голодать, а состояние его здоровья критическое.