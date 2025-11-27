Италия экстрадирует в Германию украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов Северный поток в 2022 году.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на слова представителя федеральной прокуратуры Германии.

Италия экстрадирует в Германию украинца

Это произошло после того, как Верховный суд Италии 19 ноября подтвердил решение об экстрадиции Сергея Кузнецова в Германию, отклонив его апелляцию против решения Апелляционного суда Болоньи.

Сейчас смотрят

Сам Кузнецов отрицает свою причастность к каким-либо диверсиям на российских газопроводах.

Его адвокат, Никола Канестрини, выразил уверенность в том, что украинец будет оправдан после судебного разбирательства в Германии.

Немецкая прокуратура выдвигает Кузнецову обвинение в том, что он принадлежал к группе, которая разместила взрывные устройства на трубопроводах у датского острова Борнгольм в Балтийском море.

Ему были предъявлены обвинения по трем статьям: заговор с целью вызвать взрыв, антиконституционная диверсия и уничтожение важных объектов.

The Wall Street Journal утверждает, ссылаясь на немецких следователей, что группа украинцев, подозреваемая в подрыве Северных потоков, якобы действовала под прямым руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

4 ноября украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в подрыве Северных потоков, объявил голодовку в тюрьме, протестуя против нарушения его основных прав.

9 ноября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Кузнецов, который содержится под стражей по подозрению в причастности к подрыву газопроводов, продолжает голодать, а состояние его здоровья критическое.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.