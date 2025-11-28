Українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву російських газогонів Північний потік у 2022 році, екстрадували з Італії до Німеччини та помістили під варту на два місяці.

Про це повідомив його адвокат Микола Катеринчук в коментарі Суспільному.

Українця Кузнєцова взяли під варту в Німеччині

Німецька федеральна прокуратура повідомила, що слідчий суддя Верховного федерального суду 28 листопада виконав ордер на арешт щодо громадянина України Сергія К.

Адвокат українця повідомив, що судове засідання тривало три години, а потім ще годину суддя ухвалювала рішення у нарадчій кімнаті.

Під час арешту Кузнєцов перебуватиме у Федеральній в’язниці Гамбургу, адже вона відповідає європейським стандартам утримання арештантів.

Як розповів адвокат, під час засідання суддя також вивчила докази слідства, яких, за його твердженням – “немає”.

– У суді з’ясувалося, що ДНК з пляшки, яку слідчі знайшли на Андромеді (шхуні на якій, за версією слідства диверсанти дістались до місця закладання вибухівки, — Ред.) не збігається з ДНК Сергія, хоча слідство стверджує протилежне, — пояснює Катеринчук.

Адвокат заявив, що у суді Кузнєцов поводився як військовополонений, назвавши лише своє ім’я, прізвище, рік народження, військове звання та позивний.

Українець свою провину не визнає. Його захист наполягає, що у вересні 2022 року під час вибуху Північних потоків українець служив у Силах спецоперацій ЗСУ, які чинили опір російській агресії.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Італія екстрадує до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у причетності до підриву російських газогонів Північний потік у 2022 році.

