Папа Лев XIV высказал мнение, что посредником в переговорах о достижении мира в Украине может быть Италия.

Об этом он сказал, возвращаясь в Рим из Ливана, на борту самолета во время общения с журналистами, передает Vatican News.

Папа о роли посредника в переговорах

Что касается Украины, Папа подчеркнул привлечение Европы и важную роль, которую может сыграть Италия.

У Папы спросили, могут ли состояться переговоры о справедливом мире без Европы и видит ли он риск эскалации, учитывая “часы большого напряжения между НАТО и Россией”.

– Это, очевидно, важный вопрос для мира во всем мире, но Святой Престол не принимает в этом непосредственного участия, поскольку мы не являемся членами НАТО и не участвуем ни в каких переговорах, хотя мы много раз призывали к прекращению огня, к диалогу, а не к войне, – сказал он.

Понтифик добавил, что сейчас это война со многими аспектами: с наращиванием вооружений, производством оружия, кибератаками, энергетикой. И с приближением зимы возникает серьезная проблема.

Он сказал, что, несмотря на то, что президент США считает, что может продвигать мирный план, который он хотел бы реализовать и который не предусматривает участия Европы.

Однако Папа добавил, что считает присутствие Европы важным, ведь первый план также был изменен с учетом позиции Европы.

– В частности, я считаю, что роль Италии может быть очень важной. Культурно и исторически Италия имеет возможность выступать посредником в конфликте, существующем между различными сторонами: Украиной, Россией, Соединенными Штатами, – заявил Папа Лев XIV.

По его словам, в этом смысле он мог бы предложить, чтобы Святой Престол поощрял такое посредничество и чтобы стороны вместе искали решение, которое могло бы действительно обеспечить мир, справедливый мир в Украине.

