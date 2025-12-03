Папа Лев XIV висловив думку, що посередником у переговорах про досягнення миру в Україні може бути Італія.

Про це він сказав, повертаючись до Риму з Лівану, на борту літака під час спілкування з журналістами, передає Vatican News.

Папа про роль посередника у переговорах

У Папи запитали, чи можуть відбутися переговори про справедливий мир без Європи та чи бачить він ризик ескалації з огляду на “години великої напруги між НАТО і Росією”.

– Це, очевидно, важливе питання для миру у світі, але Святий Престол не бере в цьому безпосередньої участі, оскільки ми не є членами НАТО і не беремо участі в жодних переговорах, хоча ми багато разів закликали до припинення вогню, до діалогу, а не до війни, – сказав він.

Понтифік додав, що зараз це війна з багатьма аспектами: з нарощуванням озброєнь, виробництвом зброї, кібератаками, енергетикою. І з наближенням зими вона стає ще більш серйозною проблемою.

Попри те, що президент США вважає, що може просувати мирний план без участі Європи, її присутність є важливою, адже перший план також був змінений з огляду на позицію Європи.

– Зокрема, я вважаю, що роль Італії може бути дуже важливою. Культурно та історично Італія має можливість виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами, – заявив Папа Лев XIV.

За його словами, у цьому сенсі він міг би запропонувати, щоб Святий Престол заохочував таке посередництво і щоб сторони разом шукали рішення, яке могло б дійсно забезпечити справедливий мир в Україні.

