Папа Римский Лев XIV отреагировал на последние ракетно-дроновые атаки России по украинским городам, в частности по Киеву.

Понтифик подтвердил поддержку украинского народа и призвал не привыкать к войне.

Об этом глава Католической церкви сообщил в соцсети Х.

Папа Римский о российских атаках на украинские города

— С грустью слежу за новостями об атаках, которые продолжают поражать многочисленные украинские города, в частности, Киев. Эти удары приводят к гибели и ранениям людей, среди них есть дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крова в период похолодания, — заявил глава Католической церкви.

Он заверил в “близости к народу, который переживает такие тяжелые испытания”.

— Мы не должны привыкать к войне и разрушениям, — подчеркнул Понтифик.

Напомним, в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Киев ударными дронами и ракетами.

По состоянию на утро 15 ноября было известно о семи погибших в результате вражеской атаки. Пострадали 36 человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 10 лет.

К слову, на своем первом воскресном благословении Папа Римский Лев XIV призвал к справедливому и прочному миру в Украине.

8 мая конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

