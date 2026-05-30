РФ откровенно угрожает соседям: Зеленский призвал Европу поддержать Армению
- Владимир Зеленский заявил, что Россия стала гораздо более откровенно угрожать своим соседям, в частности Армении, хотя только ее народ имеет исключительное право выбирать собственное будущее.
- Президент Украины призвал европейские страны объединять усилия и развивать совместные оборонные производства, чтобы не оставлять государства наедине с российским шантажом.
Россия угрожает другим странам рядом, однако теперь еще и откровеннее, чем раньше. Каждый сосед России услышал слова о Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 1557 года полномасштабной войны России против Украины.
Зеленский об угрозах РФ к Армении
– И то, что Россия говорит о Армении, – это на самом деле не о ней одной. Надо все больше думать о безопасности и делать общие шаги, чтобы политические партнерства работали, были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи, – сказал он.
По его мнению, никто не должен зависеть от России и давать в руки инструменты для шантажирования народов.
Он выразил надежду, что позиции Европы в этих вопросах будут принципиальными, сильными и своевременными. Никого нельзя оставлять без поддержки, утверждает президент.
Европа не имеет права проиграть ни один из народов и упустить ни одну из стран, считает Зеленский.
По его мнению, Армению, Молдову, страны Балтии, Азербайджан нужно поддерживать, считает Зеленский. По его словам, нужно находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии – это общая европейская задача.
– Никого нельзя потерять. И я благодарен всем в Европе, кто поддерживает Украину именно теми решениями и шагами, которые действительно могут помочь, – отметил он.