Россия угрожает другим странам рядом, однако теперь еще и откровеннее, чем раньше. Каждый сосед России услышал слова о Армении, народ которой – единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам 1557 года полномасштабной войны России против Украины.

Зеленский об угрозах РФ к Армении

– И то, что Россия говорит о Армении, – это на самом деле не о ней одной. Надо все больше думать о безопасности и делать общие шаги, чтобы политические партнерства работали, были современные оборонные производства, современные компетенции защиты, а также максимально разветвленные, диверсифицированные экономические связи, – сказал он.

По его мнению, никто не должен зависеть от России и давать в руки инструменты для шантажирования народов.

Он выразил надежду, что позиции Европы в этих вопросах будут принципиальными, сильными и своевременными. Никого нельзя оставлять без поддержки, утверждает президент.

Европа не имеет права проиграть ни один из народов и упустить ни одну из стран, считает Зеленский.

По его мнению, Армению, Молдову, страны Балтии, Азербайджан нужно поддерживать, считает Зеленский. По его словам, нужно находить пути, чтобы поддерживать народ Грузии – это общая европейская задача.

– Никого нельзя потерять. И я благодарен всем в Европе, кто поддерживает Украину именно теми решениями и шагами, которые действительно могут помочь, – отметил он.

