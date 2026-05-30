Росія погрожує іншим країнам поруч, однак тепер ще й значно відвертіше, ніж раніше. Кожен сусід Росії почув слова про Вірменію, народ якої – єдиний, хто має право і буде обирати майбутнє для своєї країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленский за підсумками 1557 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський про погрози РФ до Вірменії

– І те, що Росія каже про Вірменію, – це насправді не про неї одну. Треба всім більше думати про безпеку і робити спільних кроків, щоб політичні партнерства працювали, були сучасні оборонні виробництва, сучасні компетенції захисту, а також максимально розгалужені, диверсифіковані економічні звʼязки, – сказав він.

На його думку, ніхто не має залежати від Росії та давати їй в руки інструменти для шантажування народів.

Він висловив сподівання, що позиції Європи в цих питаннях будуть принциповими, сильними та вчасними. Нікого не можна залишати без підтримки, стверджує президент.

Європа не має права програти жоден із народів та упустити жодну із країн, вважає Зеленський.

На його думку, Вірменію, Молдову, країни Балтії, Азербайджан треба підтримувати, вважає Зеленський. За його словами, треба знаходити шляхи, щоб підтримувати народ Грузії – це спільне європейське завдання.

– Нікого не можна втратити. І я вдячний усім в Європі, хто підтримує Україну саме тими рішеннями та кроками, які дійсно можуть допомогти, – зазначив він.

