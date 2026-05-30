Информация от разведок о возможности массированного удара России на территории Украины остается актуальной. Важно в течение этих суток быть внимательными к любой угрозе и сигналам воздушной тревоги.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 30 мая 2026 года.

Зеленский о возможности массированного удара РФ

По словам Зеленского, информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной.

Сейчас смотрят

– Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Нет веры в то, что кто-то в Москве одумается. Обязательно берегите жизнь – реагируйте на опасности, – сказал он.

Как утверждает президент, украинская противовоздушная оборона, мобильные огневые группы и боевая авиация находятся в готовности настолько, насколько это возможно, учитывая поставки.

По его словам, процент ущерба Shahed украинскими воинами стабильно находится на уровне 90-93%.

– По крылатым ракетам и баллистике: со всеми партнерами мы работаем, чтобы были новые вклады в программу PURL. Мы ищем другие способы получения ракет. Я благодарю всех, кто помогает, – сказал Зеленский.

Зеленский о дальнобойных ударах по РФ

Президент отметил украинские подразделения, которые выполняют задачи по дальнобойным санкциям и медстрайкам, ведь есть результаты. План Украины по таким санкциям выполняется в ответ на российские удары, подчеркнул он.

– Благодарю всех воинов, обеспечивающих достижимость таких российских целей, прежде всего военной и топливной логистики на временно оккупированной территории вдоль побережья Азовского моря. На эту глубину временно оккупированной территории дроны уже получают все больше. Это уже отражается в Крыму дефицитом топлива, – утверждает Зеленский.

По его словам, есть за что отметить подразделения Силы беспилотных систем ВСУ в дипстрайках.

В частности, были поражения российских военных самолетов Ту-142, установки Искандер и нефтяных целей.

– Вооруженные Силы Украины – по Ростовской области, Служба безопасности Украины – по Краснодарскому краю, – подчеркнул президент.

По его мнению, это действительно влияет на российский потенциал агрессии. Он утверждает, что Россия могла бы эту войну давно завершить миром, но сама выбирает затягивание и расширение.

Зеленский об обмене пленными

Сегодня президент провел совещание с руководителем Офиса президента Кириллом Будановым, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, министром энергетики Денисом Шмыгалем.

В то же время украинская сторона пытается активизировать все каналы коммуникации из США. По его словам, Украина рассчитывает, что будут визиты и переговоры. На уровне команды постоянно идет общение.

Кроме этого, нужно продолжать обмены. В начале мая именно при посредничестве Америки договаривались о формате 1000 на 1000. Надо все это реализовать, уверен Зеленский. Он отметил, что Украина активно готовится к новым переговорам в Европе.

Отдельно он поблагодарил Азербайджан за очень ощутимую энергетическую поддержку для Украины. По словам президента, Украина работает с Азербайджаном в сфере безопасности, чтобы опыт и компетенции наших воинов помогали им.

Зеленский отметил, что угрозы России в адрес соседних стран стали более агрессивными. Он подчеркнул, что это напрямую коснулось Армении. Однако президент Украины убежден, что только армянский народ будет решать судьбу своей страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.