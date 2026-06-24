Российская Федерация теряет позиции в ведении войны против Украины. В самой РФ увеличивается недовольство войной, поэтому сейчас важно усилить давление на Москву и помощь Украине.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в формате E5 в Берлине.

Стармер о настроениях в РФ против войны Путина

По словам Стармера, есть четкие признаки того, что по мере того, как РФ теряет позиции, ее экономика испытывает трудности, а настроения в Москве возвращаются против войны российского диктатора Владимира Путина.

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– Это действительно важный момент для усиления давления на их экономику посредством новых санкций и предоставления Украине большей военной поддержки. Мы стремимся продвигать это дальше. Это должно стать первым пунктом повестки дня на саммите НАТО через несколько недель, – отметил Стармер.

Как утверждает британский премьер, на прошлой неделе участники саммита G7 подтвердили свою твердую поддержку и готовы повторить свою решимость использовать новый импульс Украины.

Стармер рассказал, что Силы обороны Украины все чаще способны вытеснять Россию на поле боя. По его мнению, это во многом стало главным событием этого года.

Премьер Великобритании отметил, что вторым ключевым вопросом на саммите в Анкаре должно стать развитие НАТО, решительное укрепление европейского лидерства и суверенных способностей в координации с США.

В то же время Стармер подчеркнул, что Великобритания готова ввести наиболее устойчивый рост финансирования обороны с периода Холодной войны.

По его мнению, необходимо увеличить расходы на оборону и полностью пересмотреть, как тратят деньги, чтобы учесть уроки Украины, гарантировать готовность противостоять угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня.

Помимо Стармера, в саммите E5 в Берлине приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и Польши Дональд Туск.

К переговорам с помощью видеосвязи присоединился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, находящийся в Вашингтоне на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно планам, саммит НАТО должен пройти в турецкой Анкаре 7-8 июля этого года.

Источник : Укринформ

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