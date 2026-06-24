Російська Федерація втрачає позиції у веденні війни проти України. У самій РФ збільшується невдоволення війною, тому зараз важливо посилити тиск на Москву та допомогу Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі у форматі E5 у Берліні.

Стармер про настрої у РФ проти війни Путіна

За словами Стармера, є чіткі ознаки того, що мірою того, як РФ втрачає позиції, її економіка зазнає труднощів, а настрої в Москві повертаються проти війни російського диктатора Володимира Путіна.

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– Це справді важливий момент для посилення тиску на їхню економіку за допомогою нових санкцій та надання Україні більшої військової підтримки. Ми прагнемо просувати це далі. Це має стати першим пунктом порядку денного на саміті НАТО через кілька тижнів, – наголосив Стармер.

Як стверджує британський прем’єр, минулого тижня учасники саміту G7 підтвердили свою непохитну підтримку та готові повторити свою рішучість, щоб використати новий імпульс України.

Стармер розповів, що Сили оборони України дедалі частіше здатні витісняти Росію на полі бою. На його думку, це значною мірою стало головною подією цього року.

Прем’єр Великої Британії зазначив, що другим ключовим питанням на саміті в Анкарі має стати розбудова НАТО, рішуче зміцнення європейського лідерства та суверенних спроможностей у координації зі США.

Водночас Стармер наголосив,, що Велика Британія готова запровадити найбільше стійке зростання фінансування оборони з періоду Холодної війни.

На його думку, необхідно збільшити витрати на оборону та повністю переглянути те, як витрачають гроші, щоб врахувати уроки України, гарантувати готовність протистояти загрозам сьогоднішнього та завтрашнього дня.

Крім Стармера, у саміті E5 у Берліні взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, французький президент Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та Польщі Дональд Туск.

До переговорів за допомогою відеозв’язку долучився генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який наразі перебуває у Вашингтоні на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Згідно із планами, саміт НАТО має пройти в турецькій Анкарі 7-8 липня цього року.

Джерело : Укринформ

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