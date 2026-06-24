Операция Сил обороны Украины во временно оккупированном Крыму четко просчитана. Если то, о чем украинская сторона говорила с партнерами, появится у ВСУ, то удастся оперативно обеспечить условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 24 июня 2026 года.

Зеленский об операции в Крыму

По словам президента, Украина не разрешает России использовать свою землю как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную.

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Зеленский утверждает, что операция Сил обороны Украины четко просчитана, в частности, во временно оккупированному Крыму.

– То, как операция продолжается, абсолютно доказывает: если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится – и это зависит от решения партнеров – мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена выбрать мир, – сказал он.

Как отметил Зеленский, Украина очень рассчитывает на утвердительный ответ от партнеров. Они четко знают, о чем идет речь, утверждает президент.

По словам президента, военные выбивают на временно оккупированной территории Украины и в самой РФ то, что работает на российскую войну и делает ее агрессию вообще возможной.

– Есть очень ощутимые потери оккупанта на нашей земле, которая сейчас находится под российским флагом. Российская военная логистика на временно оккупированной территории Украины и само пребывание окупантов там чрезвычайно усложнены. И это верный сигнал России, – утверждает он.

По мнению президента, речь идет о сигнале, что точно у РФ не получится безнаказанно или легко украсть землю украинского и любого народа из тех, кому угрожают российские амбиции.

Как отметил Зеленский, современные технологии делают оккупацию слишком тяжелой для РФ. Возможно, самой тяжелой, чем было во все времена, предположил он.

Президент анонсировал, что Украина в дальнейшем будет усиливать свою технологическую базу. Он поблагодарил всех разработчиков и производителей.

По его словам, Россия уже не в первый раз оккупирует чужие земли. Зеленский обратил внимание, что российское государство состоит из многих покоренных и украденных земель.

– Мы за свою землю боремся. Мы боремся за своих людей. Мы боремся за справедливость для Украины. Наши люди на временно оккупированной территории, думаю, правильно все понимают. На юге нашей страны, в Крыму, Донецкой и Луганской области, – резюмировал президент.

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