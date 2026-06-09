На території самопроголошеного Придністров’я перебуває 2,5 тис. російських військових, отже РФ не зацікавлена у будь-якій стабілізації в регіоні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії у Таллінн.

Зеленський про російських військових у Придністров’ї

– Я говорю зараз про Придністров’я, тому що у них зараз, напевно, 2,5 тис. російських військових знаходяться на окупованих територіях Молдови в Придністров’ї. Отже, вони не хочуть жодної стабілізації в регіоні. Їм це не потрібно, – зазначив глава держави у вівторок, 9 червня.

Тому, за його словами, мова йде “не лише про припинення вогню для України”.

Зараз дивляться

Нагадаємо, у травні стало відомо, що Росія спростила можливість отримати своє громадянство для жителів невизнаного Придністровʼя.

На думку Зеленського, цей крок свідчить про те, що Росія таким чином може шукати нових солдатів, оскільки отримання громадянства передбачає військовий обов’язок.

Президент наголосив, що цей крок фактично означає позначення Росією цієї території як своєї.

Російський військовий контингент і присутність спецслужб у Придністров’ї є викликом для України, оскільки Київ зацікавлений у стабільній та сильній Молдові.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.