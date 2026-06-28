Президентка Молдови Майя Санду заявила, що вступ країни до ЄС визначається в Брюсселі, а не в Москві, та окремо наголосила на проблемі незаконної присутності російських військ у Придністровському регіоні.

Про це повідомляє видання moldpres.md.

Молдова, Придністров’я та вступ у ЄС: що сказала Санду

Майя Санду наголосила, що Придністровський регіон є частиною Республіки Молдова і бере участь у всіх обговореннях, що стосуються європейського майбутнього країни.

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Також вона зазначила, що однією з основних проблем, пов’язаних із Придністровським регіоном, залишається незаконна присутність російських військ на території Республіки Молдова. За її словами, це питання постійно порушується як у Кишиневі, так і європейськими партнерами.

– Придністровський регіон – частина Республіки Молдова, тож звичайно, ми це обговорюємо. Найбільша проблема – незаконна присутність російських військ. Зрозуміло, що кожного разу і ми порушуємо цю тему, і вони її порушують. Сподіваємося, разом ми зможемо це вирішити, – заявила Майя Санду.

Президентка Молдови висловила сподівання, що в разі можливих переговорів про завершення війни в Україні Європейський Союз може також взяти до уваги придністровську проблему, зокрема – обговорять мирне виведення російських військових з регіону.

Санду звернула увагу й на випадки затримання молдавських громадян на лівому березі Дністра, які, за її словами, позбавлені свободи без законних підстав. Президентка сказала, що влада намагається врегулювати ці ситуації в рамках діалогу між Кишиневом і Тирасполем за підтримки ОБСЄ.

– Іноді нам це вдається, іноді – ні. Зараз є кілька осіб, звільнення яких ми не можемо домогтися, але уряд продовжуватиме докладати зусиль, – підсумувала лідерка Молдови.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, на території самопроголошеного Придністров’я перебуває близько 2,5 тис. російських військових.

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